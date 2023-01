Gauff sigue invencible en Melbourne

Todavía tiene 18 años y sigue forjando su nombre entre las grandes tenistas. Coco Gauff, número siete en el ranking, derrotó a la campeona del US Open 2021 Emma Raducanu 6-4, 7-6(4) en la segunda ronda del Abierto de Australia.

La estadounidense se impuso en un primer encuentro entre las dos jóvenes estrellas. Gauff fue mejor en los puntos críticos, pues salvó seis de siete puntos de quiebre para sofocar el impulso de Raducanu, ganando 6-3 en 43 minutos. Coco terminó el partido con 13 tiros ganadores por 41 errores no forzados, mientras que Emma acertó 17 tiros ganadores por 42 errores no forzados. Además, continúa siendo la cabeza de serie más joven del torneo y ahora ha ganado siete partidos consecutivos para comenzar su temporada 2023. Abrió su año con una carrera dominante hacia el tercer título de su carrera en el ASB Classic en Auckland, perdiendo solo 22 juegos en cinco partidos.

"Fue un partido difícil para mí por las condiciones, muy diferentes a las de mi partido de primera ronda, jugando a las 11:00 y con el techo abierto, todo estaba más pesado, por lo que fue mucho más difícil generar. En muchos de esos puntos solo estaba tratando de aguantar la pelota. No hay forma de que puedas pasar todo un torneo jugando todos los partidos a la perfección, así que creo que se trata de ser resistente cuando lo necesites".

Coco Gauff es la primera jugadora en ganar 100 partidos del cuadro principal de la WTA antes de cumplir 19 años desde Caroline Wozniacki en Madrid 2009.

La estadounidense llegó a su primera final de Grand Slam en el Abierto de Francia del año pasado

"No sé si estoy trabajando más duro o no (que las grandes jugadoras). Pero siento que puse un 100% de esfuerzo en el trabajo día tras día durante los últimos dos meses. Cuando entro en el partido, me digo a mí misma: Trabajaste mucho, lo diste todo. Mi abuelo, que es entrenador de beisbol, siempre dice: ‘el equipo que trabaja más duro suele ganar’. Lo que quiere decir con eso, es que tal vez no ganes en el momento, pero sí a largo plazo. Siento que a la larga tendré los resultados que quiero. Soy una jugadora fuerte, esa es la mentalidad que tengo".

