La pandemia motivó a la Liga MX a sumarle cuatro juegos más al calendario por las próximas tres temporadas y permite a cuatro equipos más ilusionarse con el campeonato. Después de la temporada regular de 17 jornadas, con el formato habitual, los clubes ubicados en los lugares 5 y 12 de la tabla buscarán en un partido su sitio en los cuartos de final.

Esto ayudará a “reconocer a los cuatro equipos que tengan el mejor desempeño durante el torneo; y por el otro, a generar una nueva etapa con más espectáculo para la afición”, justificó la liga después de su Asamblea en junio.

Los equipos situados en los puestos 5, 6, 7 y 8 recibirán a los ubicados en el 12, 11, 10 y 9, de manera respectiva, y los ganadores en 90 minutos o en penales (no habrá tiempos extra) avanzarán a los cuartos de final, donde el formato será como ha sido en los torneos cortos: a doble partido con el mejor sembrado enfrentado al peor sembrado.

¿Qué implicaciones comerciales tiene este nuevo formato de reclasificación?

“Lo que se debería de buscar es hacer más sólido y robusto el producto. Al tener un mejor producto futbolístico será mejor consumido por los aficionados porque estarán más satisfechos. Eso no parece que le importe mucho a los dirigentes del futbol”.

“La visión de los dirigentes es cortoplacista y en este sentido lo que hicieron es reactivar este repechaje para jugar más partidos y al mismo tiempo incluir más equipos entre los contendientes al título. Hay más televisión, más espacios en los que los patrocinadores pueden mostrar la imagen de sus empresas y generar más dinero”, explica Francisco San José, catedrático de mercadotecnia deportiva de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.

Una fuente consultada, con más de 10 años de experiencia en la venta de publicidad en los estadios de futbol, señaló que estos nuevos cuatro juegos de reclasificación se pueden “catalogar al nivel de partidos de cuartos de final”, lo que significa que esos espacios comerciales se pueden vender 30-40% más caros comparado con el torneo regular y si llegan a penales, estos también se comercializan. El costo aumenta cerca de 30% por cada etapa avanzada en la liguilla.

Con estadios vacíos, ¿son las televisoras las únicas ganadoras con el nuevo formato de la fase final?

“Las televisoras se vieron afectadas por la cancelación del torneo anterior, no está claro si esto es una especie de compensación por los partidos que no se jugaron (Clausura 2020) o si es un esquema comercial distinto que, al haber más partidos, se permiten más empresas que se anuncian como para resarcir un poco también a los patrocinadores”, expone San José.

¿Hay algún beneficio económico para los clubes que jueguen esta reclasificación?

“Hay opacidad, no hay números claros, no se saben los ingresos que tiene un club o cuáles corresponden a la temporada regular y a la liguilla. No se sabe qué porcentaje de los ingresos proporcionan los patrocinadores en liguilla y en el torneo regular. Si no se tienen esos datos, todo se hace con especulaciones. Uno pensaría que sí, pero no hay datos públicos que refuercen o contradigan esa postura”.

¿Y lo deportivo?

“Es una visión cortoplacista porque lo que está haciendo es demeritar la calidad del futbol. En un campeonato en el cual el lugar 12 de la tabla puede ser campeón te habla de un torneo de muy poca calidad. No hay un cambio sustancial que acerque otra vez a los fans a los estadios, parece un tema de parchar una situación en vez de un arreglo definitivo y que la gente vuelva a estar enganchada con la Liga MX”.

