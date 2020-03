The Albert Park Hotel, a 500 metros del circuito callejero de Albert Park que alberga el Gran Premio de Australia del próximo fin de semana, está en cuarentena por la visita de una persona contagiada de coronavirus.

El hotel planeaba una reapertura esta semana que llegaría la temporada 2020 de la Formula 1 (F1) a Melbourne para la primera fecha del año, pero fue pospuesta porque el sábado recibieron un cliente que arrojó postivo a un examen de Covid-19. El personal que trabajó ese día está en cuarentena por dos semanas, explica el hotel en su sitio web.

Para Daniel Andrews, primer ministro de Victoria —estado del que Melbourne es capital—, no habría problemas para realizar el GP australiano. “El consejo cree que no es necesario cancelar el Gran Premio, aunque todo puede cambiar. No estamos viviendo una transmisión del virus que implique una decisión así ahora, pero somos conscientes de que, según los expertos, este escenario llegará”.

Otras carreras de la F1 ya han tomado medidas por el coronavirus. El Gran Premio de China, originalmente programado entre el 17 y 19 de abril, ha sido pospuesto. Bahrein, sede de la segunda carrera el 22 de marzo, tomó la decisión de celebrar el Gran Premio de este año sin público, como parte de un conjunto más amplio de medidas proactivas implementadas por el país para limitar la propagación del virus. Bahrein también implementará procedimientos de detección en la entrada e instalaciones médicas especializadas en el sitio, así como un saneamiento mejorado en el circuito, estaciones de lavado de manos adicionales y protocolos médicos específicos para manejar cualquier caso sospechoso de Covid-19.

F1 acordó con petrolera saudí

Saudi Aramco, la compañía petrolera más grande de Arabia Saudita, aseguró los derechos de nombres para los Grandes Premios de Estados Unidos, España y Hungría para la temporada 2020 de Fórmula 1, como parte de un acuerdo a largo plazo para convertirse en el sexto socio global de la serie de carreras.

El acuerdo también hará que Aramco gane presencia de marca en la pista durante la mayoría de las carreras de F1, así como exposición en la transmisión global junto con DHL, Emirates, Heineken, Pirelli y Rolex. Estos contratos tienen un precio de alrededor de 50 millones de dólares por temporada. La medida marca el primer patrocinio deportivo global de Aramco.

La colaboración está diseñada para identificar oportunidades para avances en combustibles sostenibles, formando parte de los ambiciosos planes de Fórmula 1 anunciados en noviembre pasado para tener una huella de carbono cero para el 2030. La F1 y Aramco también trabajarán juntas para desarrollar eficiencias mejoradas del motor y tecnología de movilidad emergente.

Este convenio podría servir como preludio para la celebración de un Gran Premio en Arabia Saudita.

Socios globales de la F1

• DHL

• Emirates

• Heineken

• Pirelli

• Rolex

• Saudi Aramco

Valor de los contratos: US50 millones por temporada

