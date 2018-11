Para entender la rivalidad entre los aficionados de los New Orleans Saints y los de los Atlanta Falcons basta con observar una costumbre anual que tienen ambas aficiones:

Cuando un juego entre ambos equipos se juega en Nueva Orleans —como el de hoy en día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day)— los fanáticos de los Falcons rentan varios camiones.

Éstos salen de la carretera Interestatal 85 en Atlanta, Georgia; se dirigen hasta la localidad de Montgomery; luego toman la Interestatal 65 hasta la costa de Alabama. Siguen por esa vía hasta la población de Biloxi y finalmente llegan al Barrio Francés, en Nueva Orleans, Luisiana.

El camino es al revés para los fans de los Saints cuando su equipo juega en Atlanta.

De cualquier forma, el viaje es de siete horas, que bien pudieron evitarse si tomaban un vuelo entre ambas ciudades que no tarda más de una hora y media. Sin embargo, viajar en carretera es una tradición que hacen ambas aficiones cuando su equipo juega de visitante. En otras palabras, es parte de un ritual para ver a su equipo jugar en el estadio de su odiado rival.

La rivalidad de ambos equipos nació regionalmente. Ambas ciudades se localizan en el Sur Profundo de Estados Unidos, cerca de Florida y divididas por Alabama y Mississippi. Atlanta es una ciudad de alrededor de 486,000 habitantes, mientras que Nueva Orleans apenas supera los 393,000.

“Los pobladores de Atlanta ven a Nueva Orleans como una localidad rural, mientras que los habitantes de Nueva Orleans ven a Atlanta como un suburbio demasiado grande. Por supuesto, ninguno de los dos estereotipos está cerca de la realidad, pero ambos contienen suficientes granos de verdad”, escribe el reportero Jay Busbee en un reportaje publicado el martes en el portal Yahoo! Sports titulado “Who Dat vs. The Brotherhood: Saints vs. Falcons, la mejor rivalidad de la NFL”.

La competencia entre ambas aficiones se reforzó vía el futbol americano colegial. Las dos metrópolis albergan dos de los equipos más competitivos a nivel universitario en la Unión Americana: los Georgia Bulldogs y los Louisiana State Tigers. Ambos compiten en la División Sureste de la NCAA y se enfrentan, al menos, dos veces cada temporada.

Con la semilla de la rivalidad germinada en el futbol americano colegial y por los estereotipos de los ciudadanos de ambas poblaciones coincidió la ampliación de la NFL , que se formalizó a mediados de los 60. Los Falcons fueron fundados en 1966 y, apenas un año más tarde, los Saints.

Las dos organizaciones fueron colocadas a partir de 1970 en la División Oeste de la Conferencia Nacional y, a partir del 2002, en el Sur de esa misma Conferencia. Una rivalidad que los ha hecho enfrentarse, al menos, dos veces cada campaña desde entonces.

Los Falcons fueron los que tuvieron un dominio claro en la rivalidad hasta el 2005. Hasta ese año habían ganado 45 de 74 juegos, incluido el único juego en playoffs que habían disputado en la historia. Además, los Falcons jugaron (y perdieron) el Super Bowl XXXIII ante los Denver Broncos.

Los Saints, hasta ese momento, apenas habían ganado un partido de postemporada y no tenían ni idea de lo que significaba jugar el partido por el título.

Pero todo cambió cuando, en 2006, firmaron al mariscal de campo Drew Brees y al entrenador en jefe Sean Payton. La dupla cambió la esencia de la organización y permitieron que en seis de las últimas 12 campañas jugaran los playoffs y que hayan ganado el Super Bowl XLIV ante los Indianapolis Colts .

Los Falcons, hasta el 2008, se vieron superados por sus rivales, pero a partir de ese año pudieron robarles terreno con la incorporación del quarterback Matt Ryan. Con él, pudieron calificar ocho veces a los playoffs, pero hasta el momento no han ganado ningún campeonato.

La era Brees y Ryan incrementó la rivalidad de ambos equipos y sus aficiones, que en el Día de Acción de Gracias vivirán su centésimo encuentro. Los Saints tratarán de acortar la distancia en la serie, que por el momento registra 52 victorias para Atlanta y 47 para New Orleans.