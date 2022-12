FMF cuenta 60 días de evaluación ante la crisis

La revisión de la estructura y del sistema que se lleva en Selecciones Nacionales es un tema cíclico en cada Mundial. Ante el peor resultado del equipo Tricolor en 44 años, que refiere a la eliminación en la fase de grupos en Qatar, los Directivos de la Federación Mexicana se disculpan, se avergüenzan y llaman a una evaluación que tomará unos 60 días.

“Entraremos en una etapa de evaluación para hacer un análisis a profundidad de aquí a 60 días de toda el área deportiva de la FMF y se revisarán cambios estructurales que se venían platicando con anterioridad. La reestructura del área deportiva no se dio antes y es uno de los errores de la presidencia y lo asumo. También hubo cosas positivas y se ganó la medalla de oro y una Copa Oro. Falta el análisis de Jaime Ordiales y el área deportiva. Hoy es el día de reconocerlo y trabajar en el análisis definitivo”, señaló Yon de Luisa, presidente de la Femexfut desde el 2018, después del Mundial de Rusia.

El 1 de julio el tema de la reestructuración en la varonil se tocó por última vez y de manera pública. La razón que cimbró los cimientos fue el fracaso de la Selección varonil Sub 20 en el Premundial de Concacaf de dicha categoría, donde se perdieron los boletos a la Copa del Mundo de Indonesia 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras caer ante Guatemala en penales. La crisis significó un golpe al entonces Director General Deportivo de la Federación, Gerardo Torrado. El Tri no se ausentaba de un Mundial sub 20 desde 2009 y de unos Juegos Olímpicos desde 2008.

Además, en la rama femenil, tampoco la Selección mayor clasificó ni al Mundial 2023 ni a los Olímpicos del 2024.

En menos de un mes, el 21 de julio, Yon de Luisa nombró a un nuevo director de Selecciones Nacionales varoniles, Jaime Ordiales. Se le encomendó la tarea de llevar el cierre de este ciclo mundialista y construir el siguiente rumbo al 2026. Ahora, después de tres partidos del Tricolor en Qatar, Ordiales salió junto a Yon de Luisa a la conferencia de prensa y habló sobre el fin del contrato de Gerardo Martino. El argentino notificó su renuncia tras el partido contra Arabia Saudita.

“Terminó contrato, él sabe que el entorno está negativo, es prácticamente que continúe ni por él ni por el entorno que tenemos que mirar, creemos que lo conveniente sería buscar por otro lado”.

Javier Aguirre, ex entrenador de la Selección en los Mundiales de Corea del Sur-Japón 2002 y el de Sudáfrica 2010, dijo a El Economista que en la evaluación de un director técnico para saber si continúa o no, deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos: “La variable más importante es cómo juega el equipo, si tiene un estilo definido, una forma de jugar reconocible, si genera ilusión en la gente, esto se da con el tiempo. Es muy difícil llegar y en 12 meses pretender que una Selección funcione igual que una que lleva cuatro años junta. En Selección nacional es cuestión de tiempo, en cuatro años puedes tener un proceso bueno, puedes ir seleccionando e imprimir un sello, pero en 12 meses que me ha tocado dirigir en dos ocasiones, tienes que tapar agujeros y hacerle como puedas, con lo que puedas para ir al Mundial. Es poco probable que te renueven como entrenador si el equipo quedó eliminado de una manera inesperada o la prensa o gente no habla bien. La presión mediática es importante para la renovación de un técnico. En dos ocasiones ha sucedido que los técnicos han sido renovados y no han terminado el proceso, esto significa que está muy desgastada la relación. Al finalizar un Mundial, ya el técnico sabe si está fuera”.

Antes de la FMF, Ordiales se desempeñaba como director deportivo de Cruz Azul. Es exjugador y en su etapa de directivo de casi 20 años, ha fungido en los clubes Atlas, América, Necaxa, Guadalajara y Querétaro.

“Sin lugar a duda (Martino deberá rendir cuentas), así está estipulada la estructura y así debe ser. Es uno de los factores por los que hicimos la reestructura. El técnico tiene que reportar al director de selecciones nacionales y tiene que saber que es la persona que lo llevó al puesto y así es la responsabilidad que asumió Jaime (Ordiales)”, subrayó Yon de Luisa.

En el Mundial de Qatar, las metas también se miraban a corto plazo y comentó: “Reconocemos que no cumplimos el primer objetivo, que era alcanzar los Octavos de Final”.

A finales de este año, la Asamblea de Dueños tendrá que hacer su diagnóstico hacia Yon de Luisa, que ha tenido en sus manos los preparativos para del Mundial 2026 junto a México y Estados Unidos, edición que por primera vez dará lugar a 48 selecciones. El Tricolor como anfitrión queda clasificado.

Armando Martínez, presidente del club Pachuca opinó en entrevista con Fox Sports sobre el proceso que ha tenido México en todas sus categorías en el último año y apoyó la gestión de Luisa.

“Nosotros avalamos el trabajo de la Federación y el profesionalismo. Yon ha hecho un trabajo muy importante en lo administrativo y a lo mejor tendríamos que fortalecer la estructura deportiva de la Federación y no solo Pachuca, hay varios equipos que son exitosos. Tendríamos que juntarnos todos y ver a fondo para saber qué fue lo que sucedió.

“Primero tendríamos que hacer un diagnóstico y un análisis muy a fondo de qué fue lo que sucedió porque no solo es si México mete gol o Messi mete gol ya calificamos, todo lo que decimos ahorita ya pasa a segundo plano. Yo creo que no es así, ha sido un año muy difícil con lo de los Olímpicos, Sub-20 y con la femenil”, señaló.

Entre los temas a analizar, de Luisa puntualizó: la multipropiedad, el ascenso y descenso, la cantidad de extranjeros permitidos en la Liga MX, el formato de la liga, los partidos amistosos. Gerardo Martino al inicio de su gestión comentó que eran muchos los viajes de Tour y que se necesitaban rivales de alto ranking que ayudaran a mejorar el nivel competitivo de la Selección. El ex directivo de Televisa y del club América mencionó varios puntos antes de pensar en bajarse del barco.

“No es necesaria una renuncia porque las presidencias son por ciclos mundialistas, ahora termina este y los dueños van a tomar la decisión de si continúa o no este proyecto, pero no es necesaria una renuncia”, repitió dos veces.

