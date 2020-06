Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1, pidió un préstamo y línea de crédito por 3,400 millones de dólares a la subsidiaria Delta Topco Limited, entidad financiera con la que espera ganar flexibilidad.

El acuerdo trata de un préstamo de 2,902 millones de dólares y una línea de crédito a disposición de la competición de 500 millones de dólares. Según las nuevas condiciones, no se aplicará el apalancamiento financiero hasta 2022. A cambio, la Formula 1 se someterá a una serie de condiciones adicionales a los contratos actuales, entre las que se incluye mantener un mínimo de liquidez de 200 millones de dólares y restringir los dividendos, así como otros pagos y no incurrir en deuda adicional.

La Fórmula 1 cerró el primer trimestre de 2020 con un desplome en pérdidas por 42 millones de dólares. La razón fue el hundimiento de los ingresos, que retrocedieron un 84% interanual, hasta 39 millones de dólares, debido al parón por la pandemia.

“Estamos avanzando con nuestros planes para 2020, mientras trabajamos para fortalecer el futuro a largo plazo de la Fórmula 1 a través de nuevas regulaciones técnicas, deportivas y financieras que mejorarán aún más la competencia y la acción en la pista y la convertirán en un negocio más saludable para todos los involucrados”, dijo en mayo pasado su presidente ejecutivo, Chase Carey.

La temporada de 2020 de F1 comienza este fin de semana en Austria. La pandemia obliga a que las carreras se disputen sin público ni invitados y con máscaras y controles sanitarios.

El protocolo ha sido meticuloso “casi militar”, promete el director deportivo de la F1, Ross Brawn, mientras que el patrón de la escudería Haas, Guenther Steiner, habla de “las mejores medidas posibles”.

El número de personas en los circuitos queda reducido a lo esencial, con 80 empleados por escudería. Los test del Covid-19 se realizarán a menos de cuatro días de la llegada al Red Bull Ring y después cada cinco días durante la primera serie de tres carreras en el calendario (la última en Hungría el 19 de julio). Para entrar en el paddock, no será suficiente la presentación de una acreditación, sino que las personas deben someterse a un control de temperatura.

La utilización de máscaras debe ser la norma cuando una distancia física de dos metros no pueda ser respetada, como por ejemplo cuando los mecánicos trabajen en los autos.Una aplicación de rastreo será puesta a disposición de los participantes. Si no la utilizan, deberán suministrar la lista de sus contactos en caso de sospecha de contaminación. Antes de la carrera, los telespectadores no verán el tradicional desfile de pilotos, en un camión abierto o en autos de colección. El himno nacional del país organizador o el podio se realizarán también en condiciones diferentes.

Ocho carreras en Europa han sido oficializadas entre julio y septiembre. El promotor Formula One espera "tener entre 15 y 18 carreras (en lugar de las 22 previstas) hasta el final de la temporada en Abu Dabi, a mediados de diciembre.

Calendario inicial del mundial 2020:

3-5 julio 2020: GP de Austria, en Spielberg.

10-12 julio 2020: GP de Estiria, en Spielberg.

17-19 julio 2020: GP de Hungría, en el Hungaroring.

31 julio -2 agosto 2020: GP Británico, en Silverstone.

7-9 agosto 2020: GP del 70 Aniversario, en Silverstone.

14-16 agosto 2020: GP de España, en Montmeló.

28-30 agosto 2020: GP de Bélgica, en Spa-Francorchamps.

4-6 septiembre 2020: GP de Italia, en Monza.

