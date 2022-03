En un partido que sorprendió por el nivel mostrado en la segunda ronda por parte de dos miembros de la Next Gen, Leylah Fernández frenó la potencia de la china Zheng Qinwen para clasificarse a los cuartos de final del Abierto GNP Seguros. La campeona defensora se impuso en tres sets por parciales de 6-1, 4-6, 7(7)-6(3) en dos horas y 42 minutos de juego a costa de romper su racha de 13 sets sin perder en Monterrey.

Ambas tenistas de 19 años nunca se habían enfrentado entre sí en la WTA, sin embargo, se conocen desde los circuitos juveniles y Qinwen sigue de cerca el desempeño de Leylah, está al tanto de la ruta que trazan las jóvenes de su generación rumbo a las posiciones más altas del ranking.

“Fue un partido bien complicado. Conocía a Qinwen desde los Juniors, es una muy buena jugadora y está subiendo los rankings rápido. Estoy contenta de poder pelear, de poder luchar, de sobrepasar esa dificultad y de jugar un partido así contra ella por primera vez en la WTA. Es bueno para la próxima generación y es bueno para el deporte”, dijo Fernández en conferencia de prensa al término del partido.

Variando las direcciones y los ángulos en los trazos de su pelota, Fernández detuvo el embate de potencia de Qinwen en el primer set, “es una jugadora que tiene buenos golpes, sabe variar un poco y trata de ser ofensiva”, como la describió Fernández.

El servicio representó un problema para la china en la primera parte del duelo, cometió cuatro dobles faltas en su primer turno al saque, eso, aunado a su falta de adaptación, le costó caer 6-1 en el set.

Sin embargo, a partir del segundo las condiciones se igualaron. La número 77 del ranking, logró ajustar para llevárselo 6-4 y romper una racha de 13 sets sin perder de Leylah. La clave para la china era mantener constancia, una de los elementos en los que se ha concentrado en los últimos meses.

Qinwen tomó la ventaja múltiples veces en el juego y llevó a la segunda sembrada del torneo a definir el encuentro en la última instancia, en el tie break del tercer set. Cuando Leylah pudo finalizar el partido emitió un fuerte grito de victoria.

“Empecé a cometer algunos errores que no me ayudaron, algo que no hice en el primer set, pero además de eso estoy muy feliz del nivel al que jugué, del nivel de fortaleza mental que mostré y estoy feliz de que hayamos mostrado un buen espectáculo enfrente de todos. Eso demuestra lo buena que es la Next Generation de la WTA, lo fuerte que viene y que quiere hacer algo especial en el tenis”, expresó la canadiense.

Tras un largo partido la tenista deberá priorizar su recuperación. Se enfrentará el viernes al ganador del duelo entre la egipcia Mayar Sherif y la china Wang Qiang.

