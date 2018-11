“Encuentro la belleza entre todo lo feo. Busco la forma de sacar lo malo y hacerlo bueno, incluyendo jugadores que sus carreras se fueron para abajo. Si es gente que quiere hacer las cosas bien, yo me encargo del resto”, es la forma en la que se define Eric Weissling, entrenador de los Laguneros de la Comarca.

La manera en la que enfrenta las adversidades es parte de la experiencia que tuvo con los Náuticos de Mazatlán del 2015 al 2017 en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa), donde tuvo que trabajar con los recursos disponibles, consecuencia de los problemas económicos. Pese a las circunstancias, logró que el equipo fuera campeón en la temporada 2016.

Esa serie final la comenzaron perdiendo 0-2 ante los Rayos de Hermosillo y después acumularon cuatro triunfos consecutivos. Esas dos derrotas hicieron sentir muy mal a Eric porque creía que el campeonato se le escapaba.

Los jugadores le expresaron su apoyo y destaca que una de las características de ese equipo fue la unión.

“Mi trabajo de todo el año llegó a la cabeza de ellos. En el momento de la adversidad nos pudimos romper y los jugadores fueron los que me recordaron que debía mantener la cabeza arriba”, expresó.

Weissling logró ser el entrenador más joven en obtener un campeonato en el Cibacopa, en ese entonces, a sus 27 años.

El año pasado, la quinteta llegó hasta las semifinales con un extranjero en la plantilla, “el resto de los equipos tenían cuatro. Tuvimos éxito por la cultura, la unión fuerte que teníamos y entendieron mis palabras”.

•••

El promedio de edad de los entrenadores en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) es de 44 años. El entrenador de los Laguneros, es el más joven en ocupar dicho puesto, ahora con 30 años. Además, tiene a su cargo una franquicia que se integró en la presente temporada.

Su experiencia en el deporte es de más de ocho años y ha desempeñado varias funciones, trabajó como asistente de coach de los desaparecidos Halcones Rojos Veracruz (2011-2013 y 2015-2016), Garzas de Plata (2016-2017) y la Selección Nacional de Baloncesto (2013-2015).

Cuando le ofrecieron el puesto de entrenador en los Laguneros, se aseguró de que tuviera la libertad de trabajar, después de contar con los jugadores que requería y posteriormente, implementar la cultura que él quería.

Eric trabaja un poco ante la adversidad, en lo que se ha disputado de la fase regular, los Laguneros se colocan en la penúltima posición de la Conferencia Norte, con una marca de 7-9.

—¿Cuál consideras es el mayor desafío que enfrentas?

Mi lucha cada día es que los jugadores estén cumpliendo con su función, asumiendo su rol y produciendo. Esto es un maratón, estamos trabajando para llegar a una constancia.

—¿Por qué te comienzas a involucrar en la formación de jugadores?

Cuando era joven era muy callado y penoso. Pero siempre tenía mucho que dar, me empecé a soltar un poco, a decir mis opiniones cuando tuve la oportunidad de laborar con los Spurs (trabajó como utilero). Me di cuenta cómo daban confianza a los demás y ese empoderamiento me ayudó.

San Antonio me ayudó mucho a observar cómo trabajaban los entrenadores, cómo te hacían sentir especial, con una función en la que tu trabajo tiene un valor. Hay reconocimiento, y dije ‘quiero tener ese poder de hacer los mismo por la gente que está a mi lado’. En San Antonio sabes tu trabajo, responsabilidad, detalles, todo lo que ellos te piden, tú ya lo sabes.

—¿Cuáles son las personas que influyeron en tu formación como entrenador?

Eddie Casiano, Manolo Cintrón, Sergio Valdeolmillos y Jeffrey Moore, ahora mi asistente.