Equipos como Giants de San Francisco, Mets y Yankees de Nueva York comienzan a pedir a los aficionados un pasaporte de vacunación para ingresar a los estadios. La verificación digital se hace a través de la aplicación Health Pass, de la compañía de tecnología Clear para la detección de Covid-19.

"Los visitantes que tengan boletos válidos para el juego que no puedan presentar prueba negativa de Covid-19 dentro de los plazos requeridos o prueba de una vacuna completa no podrán ingresar al Yankee Stadium. Los invitados pueden utilizar Health Pass by Clear para confirmar los resultados de su prueba covid para el evento", anunció el equipo en un comunicado.

Desde el 7 de abril, un tercio de equipos de la NBA comenzaron a usar Health Pass y más de 50 organizaciones en EU, incluidas las principales ligas deportivas. Clear anunció en febrero que recibió 100 millones de dólares en fondos, incluso de la oficina de la NFL, Michael Jordan y Liberty Media, para expandir la app aún más.

La capacidad de asistentes a recintos varía según el estado. En febrero, los Phoenix Suns aumentaron la capacidad en los juegos a 3,000 fans, mientras que los Indiana Pacers aumentaron gradualmente a 4,500 o un 25% de capacidad.

Los equipos buscan recuperarse de las pérdidas en ingresos de taquilla; la MLB proyectó que estaban perdiendo una cantidad de 640,000 dólares por juego debido a la ausencia de fans y los Yankees perdieron 312 millones por la temporada pasada, dijo la liga. Mientras tanto, la NBA podría perder 3,500 millones de su temporada 2020-21 porque los fans no estaban comprando boletos para la arena, comida en puestos de venta o vales de estacionamiento, dijo el comisionado Adam Silver en diciembre.

Por otro lado, estados como Utah, Texas, Florida y Montana prohibieron los pasaportes de vacunas. El gobernador Greg Gianforte, de Montana, dijo que las vacunas son "completamente voluntarias y no serán exigidas por el estado ni serán obligadas a través de pasaportes de vacunas u otros medios obligatorios. Estamos comprometidos a proteger la libertad individual y la privacidad personal".

Otras formas de certificación de vacunación se empiezan a ocupar en el mundo. La Organización Mundial de la Salud está desarrollando un Certificado de Vacunación Inteligente digital para personas que desean viajar internacionalmente. En Israel, muchos residentes usan un "pase verde", un certificado en papel o digital, lo que les permite ingresar a restaurantes, gimnasios y otros negocios. Funcionarios de China, Dinamarca y Japón también han dicho que planean introducir pasaportes de vacunas para los ciudadanos.

