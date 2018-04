La asociación mexicana de futbolistas profesionales ya hizo oficial su petición para erradicar el pacto de caballeros y el régimen de trasferencias del futbol mexicano. Representantes de todos los equipos de Liga y Ascenso MX, y Álvaro Ortiz, presidente de la AMF, presentaron sus propuestas a Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, Guillermo Cantú, secretario general de la federación mexicana de futbol, y Yon de Luisa, quien será presidente de la Femexfut después del mundial de Rusia 2014.

La próxima instancia y que para la AMF será definitiva, se efectuará dentro de siete días, cuando los jugadores reciban la respuesta de los dueños, a través del Comité de Desarrollo Deportivo de la Femexfut.

“Esto no es una guerra, sabemos que el próximo miércoles recibiremos una respuesta positiva, para trabajar en conjunto con los dueños y que siente un precedente para iniciar mesas de diálogo para resolver los asuntos de nuestro futbol”, expresó Moisés Muñoz.

La AMF mantendrá como instrumento de presión la suspensión de la jornada 17 de la Liga MX en caso de que no se resuelvan las demandas. Además, quieren que todos los acuerdos de las negociaciones queden por escrito.

“El pacto y el régimen de transferencias son los temas más delicados, más de fondo que de forma, pero fue positivo, un día histórico y el miércoles se tomará una decisión”, añadió Álvaro Ortiz.

El presidente de la asociación indicó que aunque el pacto no se establece en ninguno de los reglamentos del futbol mexicano, “sabemos que existe, porque es algo que no es tangible, pero lo tenemos tangible, es algo que no se puede esconder, pero por supuesto que vamos a hablar jurídicamente, tenemos abogados, y llegaremos a un acuerdo, y ellos lo plantearan a todos los dueños”, indicó el directivo.

Tanto Moisés como Álvaro, expresaron que los directivos del futbol mexicano estuvieron abiertos al diálogo y la negociación.