Guadalajara, Jal. Luis Matos, manager de los Criollos de Caguas de Puerto Rico, crea su propia identidad como manager. “Siempre he sido diferente, a mí no me gusta ver estereotipos de managers. Claro, veo cosas muy buenas de Lino Rivera, Mike Hargrove, Lee Mazzilli, aprendí mucho de ellos. Pero siempre he querido hacer mi identidad propia”.

En su corta carrera como manager, ya acumula un bicampeonato en Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente, con los Criollos de Caguas, quienes por primera vez en su historia lograron un bicampeonato que significó su decimoctavo título.

Matos comenzó por analizar lo que no le gustó de sus managers y escribió una lista para no pasar por alto lo difícil que es el juego y dar a sus jugadores un mensaje de motivación cuando las cosas no vayan bien. “No creas que el beisbol es fácil”.

El exjardinero no da muchos detalles sobre cada uno de los puntos porque dice que es un secreto, aunque explica que se debe saber cuándo hacer reunión, evitar hacer gestos de desaprobación cuando el jugador falla, “yo sé que afectan al pelotero, yo trato de neutralizar esas situaciones”.

Durante los partidos, Luis trata de mantener la comunicación con sus peloteros y es lo que considera que es la clave de los resultados en su corta carrera como manager: “soy joven, terminé de jugar hace varias temporadas, nada más y tengo bien claro lo difícil que es jugar y de verdad que eso ha sido la clave de éxito. Sé sacarles 100% a los jugadores dependiendo las circunstancias y yo jugué más de 20 años pelota”.

Luis, de 39 años, formó parte de los Baltimore Orioles (2000–2006) y los Washington Nationals (2006). En tanto, en la Liga Mexicana de Beisbol jugó para Leones de Yucatán (2008-2011) y Piratas Campeche (2012). En el invierno, con Criollos jugó cerca de 14 temporadas.

Tras su retiro, se integró como coach de bateo, después fue coach de banco. Matos toma el mando de los Criollos en septiembre del 2016. En su primer año fue campeón y logro repetir en la edición 2017 de la Serie del Caribe y terminó con una racha de 17 años en la que novenas de Puerto Rico no ganaban un título.

—¿Qué importancia tienen mantener una base de jugadores?

Es bien importante mantener una base de jugadores, porque se crea la química.

Luis se desempeñó en el 2015 como dirigente de los Great Lakes Loons, sucursal clase A de los Dodger y desde el 2016 forma parte del staff de coaches de los Oklahoma City RedHawks.

—¿De qué forma contribuye en tu carrera la experiencia en ligas menores?

Yo siempre he dicho que en el beisbol nunca se deja de aprender. Si te das cuenta los managers en Estado Unidos ya todos son jóvenes, ya se acabó la era en la que el manager era el que controlaba todo, que nadie le podía hablar y él en su espacio.

—¿Qué impacto tienen en los jugadores más jóvenes lo que han hecho otros como Carlos Correa, Francisco Lindor, Javier Báez, entre otros?

A los peloteros jóvenes yo creo que les sirve de motivación que peloteros como Correa y Lindor estén luciendo de esa forma en el mejor beisbol del mundo. Que disfrutan el juego, que para eso uno vive. Sí, hay muchos millones, pero hay cosas más importantes que eso

—¿Cómo defines a Luis Matos como manager?

Soy un tipo jovial, soy fogoso, les saco el extra a los peloteros en cualquier momento, sé cuándo estar callado, sé cuándo empujar un poco, sé cuándo hay que hablarle fuerte a los peloteros.

