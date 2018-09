¿Qué distancia hay entre cada anillo de seguridad?

"No tengo el dato exacto", respondió a El Economista, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Bernardo González Garza.

Durante el clásico entre Rayados de Monterrey y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), se instalaron tres anillos de seguridad en 6 o 7 kilómetros a la redonda, los cuales permitieron desviar a las personas que no tenían boleto para ingresar al Estadio Universitario.

“Son tres anillos de seguridad con los que se cuenta en un clásico, y esos anillos de seguridad se dan con la previsión de marchas o número de gente que vaya, y nos permiten ir desviando aquellas personas que no van a ingresar a los partidos de fútbol”, dijo González Garza.

Aseguró que el pasado domingo había alrededor de 4,000 personas caminando en caravanas y de ellos sólo 100 personas tenían boleto. “Es la razón por la que se pide que no se realicen estas marchas, porque no es solo el tema de seguridad, sino trastornan las vialidades de los municipios”.

En esta ocasión el Clásico se efectuó en el Estadio Universitario, que se localiza en el municipio de San Nicolás de los Garza, por lo que también participaron las policías municipales.

Por otra parte, dijo que la Secretaría de seguridad Pública instala filtros para contener el acceso de una caravana o de las barras.

“Vamos quitando y quitando gente que no puede tener acceso, y eso se ha hecho históricamente no sólo en Nuevo León sino en otros estados donde se ponen anillos para evitar el amontonamiento de gente que no tiene boleto, si no imagínese 4,000 personas afuera sin boleto”.

Cancelar licencia de alcoholes

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón informó: “si nosotros vemos que no siguen la instrucción que les dimos, cancelaremos todo permiso de venta de alcohol de los estadios”.

Detalló que las barras se han permitido en los equipos de fútbol, por una cuestión de simpatía, sin embargo, se han vuelto violentos y los dueños de los equipos tienen la obligación de tener el estadio tranquilo.

“El fútbol es un negocio, les genera ingresos a quienes son dueños de los equipos de fútbol y tienen que invertir en eso (en la seguridad), hemos hablado con ellos, y le he pedido a Bernardo González que convoque a ambos equipos, no puede ser que cada que hay un juego nosotros tengamos que destinar 500 elementos para cubrir y proteger a quienes están divirtiéndose”, arremetió El Bronco.

Detalló que la gente necesita disfrutar los partidos, pero las barras se han convertido en un problema y eso le corresponde al equipo de fútbol, “hemos planteado el hecho de que si cuidamos el estadio dejamos de cuidar el entorno del ciudadano, vamos a trabajar con ellos para que podamos tener participación económica para crecer el número de policías”.