La familia de Novak Djokovic parece vivir en su propia burbuja, donde el tenista es tan importante para compararlo con Dios. Los parientes de Novak celebraron una conferencia de prensa en el restaurante del tenista en Belgrado para protestar contra la decisión de la Fuerza Fronteriza de Australia de negar la entrada al campeón defensor del Grand Slam.

Srdjan Djokovic padre del tenista, llamó a su hijo "un líder del mundo libre", dijo que Nole estaba "cautivo" e hizo comentarios sobre la historia de Serbia.

“Nuestro Novak, nuestro orgullo. Novak es Serbia y Serbia es Novak. Están pisoteando Serbia y al hacerlo, pisotean al pueblo serbio. El líder de esa tierra lejana, Scott Morrison se atrevió a atacar a Novak y expulsarlo antes de que llegara a su país. Querían ponerlo de rodillas, y no solo a él, sino a nuestra hermosa Serbia. Los serbios somos un pueblo europeo orgulloso. A lo largo de la historia, nunca hemos atacado a nadie, solo nos hemos defendido. Eso es lo que Novak está haciendo ahora con su comportamiento hacia los anfitriones y los organizadores en todo el mundo, mostrando de qué tipo de personas proviene. Esa oligarquía política no la extinguirá”.

El hermano de Novak, Djordje Djokovic, fue el primero en hablar en la conferencia de prensa y describió la detención de su hermano como "el mayor escándalo deportivo y diplomático. Dijo que Djokovic había estado en contacto con Tennis Australia y juntos habían llegado a un acuerdo sobre la exención.

Novak y su equipo no tenían forma de contactar a las autoridades federales. La única forma de hacer contacto fue a través de Tennis Australia, ya que tienen una relación de socio con las autoridades. Novak no se postuló, Tennis Australia sí ", dijo Djordje.

Dijo que su hermano había sido llevado a una sala de aislamiento en el aeropuerto de Melbourne y sólo se le permitió contactar a la familia durante los primeros 45 minutos.

"Lo llevaron a un hotel para migrantes a una habitación sucia sin pertenencias, que le dijeron que le serían devueltas a su regreso a Europa. Fue tratado como un delincuente mientras es un hombre sano y decente y un deportista que no ha puesto en peligro la vida de nadie y no ha cometido ningún delito federal o legal”.

El padre de Djokovic, Srdjan, se dirigió directamente al primer ministro australiano Scott Morrison, utilizando el informal "usted" en serbio. El padre de Djokovic terminó el mitin invitando a la multitud a regresar el viernes.

"Usted, famoso primer ministro del lejano país naturalmente hermoso, se está comportando de acuerdo con sus propios principios, que no tienen nada que ver con nosotros y nuestros principios. Somos humanos, y usted, señor, no lo es".

La conferencia de prensa fue transmitida en vivo por la agencia de noticias Tanjug en el sitio web B92, afiliado al estado.

Djokovic está detenido en un hotel en Melbourne hasta al menos el lunes, cuando un juez del Tribunal Federal de Circuito decidirá si impide que el gobierno federal lo deporte.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, dijo a los periodistas en Belgrado que Djokovic necesitaba mudarse a una casa alquilada donde pudiera entrenar. Vucic describió el Park Hotel como "infame", y se cree que es una referencia a su historia que alberga solicitantes de asilo y otros detenidos por inmigración. Vucic dijo que se habían realizado una serie de llamadas entre funcionarios del gobierno, incluida la ministra de Asuntos Internos, Karen Andrews, y la primera ministra serbia, Ana Brnabic.

El secretario de Relaciones Exteriores de Serbia llamó al embajador de Australia en el país balcánico para exigir que la estrella del tenis sea trasladada a un hotel mejor mientras se encuentra detenido.

En un comunicado publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Serbia, se llamó al embajador Daniel Emery para asistir al Ministerio el 6 de enero para presentar una protesta verbal por el trato que recibió Djokovic en Australia.

"Esperamos que el embajador tome medidas personalmente para que (él) sea trasladado a un alojamiento adecuado al mejor deportista del mundo, no a un criminal o un inmigrante ilegal", dicta.

Las autoridades sanitarias federales de Australia le dijeron al jefe de Tennis Australia, Craig Tiley, en dos ocasiones por escrito que las personas que no fueron vacunadas y que habían contraído Covid en los últimos seis meses no recibirían viajes libres de cuarentena a Australia.

“En relación con sus preguntas específicas, puedo confirmar que las personas que contrajeron Covid-19 dentro de los seis meses y buscan ingresar a Australia desde el extranjero y no han recibido dos dosis de una vacuna aprobada por la Administración de Productos Terapéuticos (TGA) o reconocida por TGA, no se consideran completamente vacunados ”, escribió el ministro de Salud, Greg Hunt, al Sr. Tiley el pasado 29 de noviembre.

Van más de 24 horas que un grupo de unas 20 personas permanece en un parque cerca del Park Hotel en Carlton, donde Djokovic está detenido, para mostrar su apoyo al tenista, algunos vistiendo trajes tradicionales serbios y ondeando banderas.

Nadal descalifica exención médica de Djokovic

El tenista español Rafael Nadal, que no tiene especial simpatía por su gran rival Novak Djokovic, dijo que el tenista serbio debe asumir las consecuencias de no haberse vacunado contra el coronavirus.

“Lo que está sucediendo no es positivo para nadie. Carezco de todos los detalles para opinar, pero lo único que puedo decir es que muchas familias han sufrido y continúan haciéndolo, por lo que debemos confiar en la medicina y la gente que realmente sabe de esto. Si ellos dicen que debemos vacunarnos, eso es lo que tenemos que hacer, ese es mi punto de vista. Pasé el Covid me he vacunado dos veces, y si haces eso no tienes ningún problema para competir aquí. El mundo ya ha sufrido demasiado como para no respetar las normas", dijo.

Nadal de 35 años de edad y Novak tienen diferente postura en cuanto a las políticas de prevención y lucha contra la pandemia. El español que es pro vacunas declaró en conferencia después de su primer juego en el torneo de Melbourne Summer Set.

"Siento que todos pueden hacer lo que consideren buenos para sí mismos, pero es evidente que existen unas reglas y si no se cumplen se pueden tener problemas. Llevamos dos años en los que mucha gente está muriendo y la única manera de frenarlo es con la vacunación. Eso es lo que los expertos dicen y yo no soy nadie para ponerlo en duda. Todos son libres de tomar sus decisiones, pero hay consecuencias".

