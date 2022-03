Transcurría el primer set de la segunda ronda de Indian Wells 2022 entre Naomi Osaka y Veronika Kudermetova, cuando la primera, con la mirada confundida y la sonrisa opacada, se acercó a la juez de silla, la británica Clare Wood, para preguntarle si ella podía hacer algo para detener las voces inapropiadas del público.

La razón de esta solicitud es que, unos instantes antes, un aficionado le había gritado a Naomi Osaka “¡apestas!”, lo que provocó su desconcentración del partido y una despedida entre lágrimas y un discurso de tristeza por ser tratada de dicha forma en Indian Wells.

Osaka venía de haber eliminado a Sloane Stephens, recientemente campeona del WTA 250 de Guadalajara, en el juego de primera ronda por parciales de 3-6, 6-1 y 6-2. Fue recibida entre aplausos para su segundo duelo de Indian Wells ante la rusa Kudermetova, con la expectativa de varios aficionados que desean verla en lo alto de las competencias como cuando ganó el US Open 2018.

Cuando se jugaba el tercer juego del primer set, la rusa derrotaba 2-0 a Osaka y entonces se escuchó el insulto. La japonesa se acercó con Wood para preguntarle si ella podía hacer algo al respecto, pero esta contestó que no. De acuerdo con el reglamento de Deberes y Procedimientos de los Oficiales 2021, redactado por la Federación Internacional de Tenis (ITF), la única competencia de los jueces de silla es “hacer todo lo posible para controlar al público. En el caso de que los espectadores alteren el progreso del partido, el juez de silla deberá dirigirse a ellos

respetuosamente y solicitar su cooperación”, menciona la regla número 17 de dicho documento.

Wood cumplió con ese punto al solicitar en repetidas ocasiones el silencio de la grada de Indian Wells, pero finalmente Osaka escuchó el insulto y desde ahí su rendimiento se descontroló. Terminó por perder el primer set por completo (6-0) y finalmente cedió el partido con un 6-4.

La japonesa, ex número 1 del mundo, se vio desconcentrada durante sus descansos, casi recostada en su silla y derramando lágrimas. Incluso una supervisora del torneo también accedió a la pista después del primer set para hablar con la jugadora, que estaba visiblemente molesta por lo sucedido.

En verano de 2021, Naomi Osaka declaró a la revista Time que ha batallado contra la depresión durante dos años, después de su victoria en el Grand Slam de Estados Unidos en 2018. En la temporada 2021 no aceptó dar declaraciones a la prensa en Roland Garros y eso ameritó su expulsión; su argumento fue que quería dar prioridad a su salud mental. En los últimos seis meses, la japonesa solo ha disputado tres torneos.

Tras la derrota ante Kudermetova, el presentador del torneo cedió el micrófono a Naomi, algo inusual ya que ese espacio suele ser solo para las ganadoras. Ese espacio fue necesario para la reflexión de Osaka y explicar el por qué de sus lágrimas.

“Quería darles las gracias, creo que he llorado suficiente frente a las cámaras. Para ser honesta, ya me han abucheado antes y no me ha molestado, pero, ¿que lo hagan aquí? He visto un video de Venus y Serena (Williams) siendo abucheadas aquí. Si nunca lo han visto, deberían hacerlo. No sé por qué, pero se me metió en la cabeza y se repitió mucho. Estoy intentando no llorar, solo quiero darles las gracias y felicitaciones (a Kudermetova)”, explicó la japonesa de 24 años.

El suceso de las hermanas Williams al que Osaka hace alusión ocurrió en Indian Wells 2001, donde las hermanas y su padre, Richard, fueron abucheados después de que Venus se retirara por una lesión de rodilla cuando tenía que enfrentarse a Serena en semifinales. Esta última también recibió silbidos y abucheos cuando saltó a la pista para disputar la final contra Kim Clijsters, así como su familia. Tras dicho acontecimiento, las hermanas Williams tardaron más de una década para volver al certamen (Serena hasta 2015 y Venus en 2016).

Sobre todo el suceso, la oponente de Osaka mencionó: “No oí lo que dijo la señora porque estaba muy centrada en mi juego, en mi servicio, no entendí lo que dijo, pero después de ese momento, vi a Naomi y empezó a llorar”.

El rendimiento de la japonesa ha sufrido altibajos relacionados con cuestiones de ánimo y mentalidad desde hace un par de temporadas, tal como lo relató en una frase después de ser eliminada del US Open 2021: “Siento que, cuando gano, no soy feliz, sino que es más un alivio. Y luego, cuando pierdo, estoy muy triste. Me encuentro en un punto en el que estoy tratando de averiguar qué quiero hacer”.

La rusa Kudermetova, cuya próxima rival será la checa Marie Bouzkova, accedió a la tercera ronda del torneo junto a otras figuras como Maria Sakkari, Anett Kontaveit, Elise Mertens, Iga Swiatek y Madison Keys. Por el contrario, algunas favoritas que se fueron de Indian Wells en segunda ronda, al igual que Naomi Osaka, son Garbiñe Muguruza, Emma Raducanu, Ons Jabeur y Aryna Sabalenka.