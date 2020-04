Los deportes de menor presupuesto no se encuentran preparados para afrontar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, pues al quedar suspendidas las temporadas se vieron coartados sus recursos de operación por ingresos de televisión y patrocinadores, obligando a algunas entidades a declararse en bancarrota, mientras que algunas otras, estiman, no podrán continuar operando de extenderse el paro más allá de mayo.

Hay ya varios nombres en la lista. Por ejemplo, la USA Rugby se someterá a un proceso de reestructuración con el aporte de World Rugby, mientras que los equipos nacionales de hombres y mujeres continuarán compitiendo normalmente cuando regrese la actividad. El órgano rector describió la decisión como la mejor manera de “proporcionar una base para la estabilidad futura”.

“Obviamente no tenemos suficiente dinero para financiar (los grupos de rugby) al nivel acostumbrado, pero ciertamente podemos aliviar algunos sindicatos en algunos casos que tienen puntos de alta presión”, menciona Brett Gosper, presidente de World Rugby.

La XFL, liga profesional de futbol americano que recientemente se había vuelto a conformar, se encontraba respaldada por Vince McMahon, presidente ejecutivo de la WWE, quien vendió 4.1% de la gestora de competencia para financiar el proyecto con 270 millones de dólares. La liga había comenzado con una considerable audiencia de 9 millones en ESPN y Fox, pero volvió a ver su fin tras cinco semanas, luego de suspender operaciones y despedir a todos sus empleados.

En Europa, el equipo de futbol más exitoso de Eslovenia, MŠK Žilina, fue el primero en declararse en bancarrota, al prescindir de sus ingresos del 2020 que esperaban recibir durante el periodo de transferencias.

En Alemania, los clubes de futbol tanto de segunda, tercera, así como los de primera división corren el riesgo de seguir por el camino de la bancarrota de alargarse el periodo de inactividad. El medio local Kicker indicó, sin especificar nombres, que clubes ya recurrieron a su último monto por derechos de transmisión, por lo que de no comenzar a jugar a corto plazo, podrían declararse en quiebra a fines de mayo, mientras que la cancelación de la temporada traería pérdidas por 835 millones de dólares.

El diario Bild informó que para ayudar a solventar la crisis, el Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Bayer Leverkusen planean comenzar un fondo de apoyo a los equipos en riesgo, pudiendo donar poco más de 20 millones de dólares para apoyarlos.

A falta de un anuncio formal, medios como The New York Times y Financial Times difundieron la intención de la FIFA de recurrir a parte de su fondo de reserva, contabilizado en 2,740 millones de dólares, con la finalidad de apoyar a sus entidades más afectadas. El grupo de investigación, Enders Analysis indicó que los equipos de futbol de Europa recibirían asistencia del gobierno en lugar de esperar un fracaso.

De alargarse el confinamiento, expertos analizan que incluso las instituciones más grandes corren el riesgo de colapsar, por ello el énfasis en la reanudación de las competencias, aunque ello traiga consigo partidos a puerta cerrada o más de un partido por semana, pues los ingresos por derechos de televisión y patrocinios son la principal fuente de sustento de la industria deportiva.

En quiebra

Futbol americano:

• XFL

• Rugby

• USA Rugby

• Futbol:

• MŠK Žilina

13 de 36 equipos de primera y segunda división de la Bundesliga**

Fitness:

Town Sports International Holdings Inc*

Indumentaria relacionada al deporte

Modell’s Sporting Goods*

*Lo están considerando

**Estiman quebrar en el próximo mes

[email protected]