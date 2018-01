“Inicié el año triunfando el día primero y no he parado, se nota porque estoy muy motivado, confiado y seguro delante de la cara de los toros y para no perder el hilo conductor que llevo, estaré de lleno en el campo bravo y creo que voy a llegar bien embalado a los dos compromisos”, dijo a El economista el diestro guanajuatense Diego Silveti, quien hará su presentación en el serial mayor dentro del décimo festejo, donde compartirá cartel con Andrés Roca Rey y Luis David adame para enfrentar una corrida tlaxcalteca de La Joya, propiedad de José Antonio González.

Miembro de la cuarta generación de la Dinastía Silveti, Diego puede contabilizar 5 festejos en lo que va del año, actividad que no todo torero puede hacer dadas las circunstancias y como están las cosas, y por ello inicia el año bastante movido.

“Ha sido una semana muy importante para mi carrera, inicio el año muy ajetreado y con compromisos por todos lados. Pude cortar dos orejas y salir en hombros de Moroleón, Gto., para continuar con una racha muy positiva y ya con la mira puesta en el festival en pro de la Fundación Zotoluco y por supuesto la presentación en la Temporada Grande en la plaza México, una plaza que nos quita el sueño a todos los toreros, aspecto que la hace muy especial”, reflexionó.

Pero no todo ha sido fácil en el trayecto, la salida en hombros de Moroleón trajo consigo un cúmulo de sensaciones en Diego por haber compartido cartel con el menor de la Dinastía, su hermano Juan: “Es una presión grande, estaba yo más nervioso que cuando lo he llegado a ver torear y bueno, fue un sueño cumplido por lo bello de vestirnos juntos en el rancho de los abuelos y aunque ya no está con nosotros fue un día que terminó con la salida en hombros, algo maravillosos que no se me va a olvidar nunca” aseguró.

También se mostró satisfecho por ayudar de manera desinteresada a ‘esos niños que tanto lo necesitan’, participar en un cartel conformado por El Zotoluco, ‘Con figuras de talla internacional’ y expresó su deseo de que se llene para que les llegue bastante dinero a los niños, que puedan continuar con ello su rehabilitación y sigan creciendo y cumpliendo los sueños que tienen por delante”, finalizó.

Este domingo en el papel un cartel que se antoja muy interesante, con tres toreros que han hecho cosas importante en el inmueble de la colonia Nochebuena , que son del gusto de la afición y siempre salen a darlo todo en el ruedo más el encierro bien presentado, que suele ser garantía de éxito y que de llegar a prestarse para el lucimiento, puede ser una corrida del todo triunfal.

erp