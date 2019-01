América iniciará actividad en el 2019 el próximo viernes, en el debut del equipo en el torneo Clausura 2019 ante Atlas y 27 días después de levantar el título del Apertura 2018.

Una breve e intensa pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento y aplazar el juego de la jornada 1 ante Necaxa ayudarán al equipo de Miguel Herrera a retomar el nivel que los llevó al título, aunque en la mente del entrenador del América existen dos variables que puede alterar los planes del equipo: el fichaje de un centro delantero y el interés de equipos europeos por Diego Lainez y Edson Álvarez.

“Este equipo salió campeón y no salió nadie. Ahorita, cuento con todos. Tengo un plantel muy vasto y muy completo para pensar que me desespero porque llegue alguien. Si llega a salir alguien, también ya tenemos visorias y tenemos un departamento de Inteligencia Deportiva donde ocho personas analizan las opciones que pueden llegar”, indicó Herrera, como método de reacción ante eventuales altas y bajas de jugadores.

El plan de contingencia del América incluye evaluar hasta a cuatro jugadores que se desempeñan en ligas europeas para ocupar la plaza de centro delantero que el entrenador dijo que falta por confirmar.

“Nosotros no podemos hablar de una sola opción, porque si la única opción no se logra, nosotros no podemos empezar a buscar jugadores. Tenemos tres o cuatro jugadores”, señaló.

El técnico de América enlistó que se evaluaron a jugadores como Mauro Boselli, Julio Furch, Cristian Menéndez, pero al no concretarse los fichajes, decidieron voltear al mercado europeo, de donde llegará el único refuerzo del equipo.

Incluso ante el escenario de que Diego Lainez deje el equipo, luego de las ofertas de Ajax y Real Betis, Herrera indicó que el futbolista de 18 años entrenó con normalidad y hasta el momento lo considera en los planes del equipo para el torneo, pero no ocultó que América ha recibido ofertas de compra por el jugador.

“Tengo en la cabeza que se vaya. Me quedaría pasmado si no lo pienso y de repente se va, sabiendo todo lo que se genera y han habido ofertas y uno como técnico debe estar preparado”.

Con América, New Era llega a 66% de Liga MX

En cuatro años y medio, New Era tiene alianzas comerciales con 66% de los equipos que integran la Liga MX. Todo comenzó en julio del 2014, cuando Xolos de Tijuana se convirtió en el primer equipo de México en otorgar la licencia de su marca, escudo, colores y nombre a la empresa de gorras de Estados Unidos... desde entonces han sumado 11 equipos más y el último en aceptar hacer negocios con New Era fue América, el equipo campeón del futbol mexicano.

“New Era tiene las licencias más grandes del mundo, Yankees, Cowboys, NBA; no perseguimos a ningún club de México, el tema con América es que los grandes equipos tienen grandes contratos con marcas globales y esos contratos no siempre permiten tener diferentes tipos de accesorios deportivos”, indicó David Pérez, director general de New Era México.

Después de casi tres años de buscar una alianza con América, la empresa de origen estadounidense confirmó a América como su socio número 12 en el futbol mexicano, en octubre pasado, lo que la convierte en una de las marcas con mayor presencia en equipos de la Liga MX, junto a Coca-Cola que también tiene acuerdos comerciales con mismo número de clubes, aunque en el caso de New Era es bajo un esquema de licenciamiento.

Pérez explica que New Era llega a un acuerdo con los clubes para poder diseñar gorras, cambiar colores, generar nuevos diseños y logotipos, a cambio de un monto económico.

“Tenemos el mismo esquema de licenciamiento con América y con todos los clubes, no nada más de futbol, también de beisbol”, expresó.

El equipo de Mauricio Culebro (presidente operativo de América) estuvo involucrado en el diseño y presentamos una colección de 28 gorras diferentes. “Hay gorras de colores, siluetas diferentes; hay gorras del América negras, grises, no es simplemente el amarillo y el azul. Hay muchas cosas que acordar entre dos marcas tan importantes para poder generar una alianza de este tamaño”, expuso el directivo de New Era.

En el 2016, la categoría de futbol representaba para New Era 30% de los ingresos totales para la marca en México, pero eran tiempos donde la marca tenía alianzas comerciales con ocho de los equipos de la Liga MX.

Con el acuerdo con América ya suman dos terceras partes del torneo mexicano, además de que tienen presencia con clubes en sedes que representan mercados poderosos económicamente y por número de población como: Tijuana (Xolos), Monterrey (Tigres y Rayados), Guadalajara (Chivas y Atlas), Torreón (Santos Laguna) y la Ciudad de México.

Cruz Azul y Pumas, dos de los equipos más populares y ganadores de la liga mexicana, todavía no llegan a un acuerdo con New Era; mientras que Toluca, León, Pachuca y Lobos de la BUAP son los otros equipos a los que la marca de gorras tiene en su catálogo de futbol.