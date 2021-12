La amenaza del Covid-19 regresa como a principios de 2020. Una nueva ola de la pandemia, derivada de la variante Ómicron, está causando estragos de nuevo dentro del mundo deportivo, al grado de paralizar a algunas de las ligas más importantes como la Premier en el futbol inglés o la NFL en el futbol americano. Los cierres de estadios y suspensiones de partidos se están volviendo a hacer cada vez más comunes.

Los primeros estragos de la variante comenzaron en Sudáfrica, pero poco a poco se han extendido a diversas latitudes. El efecto volvió a hacerse presente cuando la Bundesliga de Alemania anunció el cierre de estadios como el Signal Iduna Park o el Allianz Arena, sin importar la envergadura de partidos como el clásico entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, que se volvió a jugar a puerta cerrada a principios de diciembre. Así es como el futbol empezaba a dar positivo a Ómicron.

Angela Merkel y Olaf Scholz, canciller saliente y entrante del gobierno alemán, respectivamente, acordaron junto a los 16 líderes de estado del país que los escenarios de futbol que se mantuvieran abiertos solo podrían hacerlo con un máximo de 50% de su capacidad o con 15,000 aficionados.

Cuando restan poco más de dos semanas para cerrar el 2021, también el futbol inglés padece la nueva variante. A partir del 9 de diciembre, los 20 clubes de la Premier League (primera categoría) retomaron medidas para contener al virus que habían sido utilizadas al principio del reingreso a los estadios, como el distanciamiento social, que se había relajado en diversos escenarios donde la tasa de vacunación superaba el 85 por ciento.

“La seguridad de todos los asistentes a los partidos sigue siendo una prioridad para la Premier League y sus clubes para garantizar que todos puedan disfrutar de entornos seguros para el día de partido”, dijo la Premier en un comunicado. Las medidas fueron retomadas después de que el Tottenham Hotspur tuviera un brote de 13 contagios entre jugadores y staff que obligó a la cancelación de dos de sus juegos (ante Rennes en Conference League y ante Brighton en la liga).

Ahora los brotes han atacado a otros equipos como Manchester United, Aston Villa y Crystal Palace, incluso, este último decidió cancelar sus festividades de fin de año por temor a nuevos contagios por reuniones masivas.

Una de las escenas que más ha llamado la atención en días recientes fue la del defensor del Manchester United, el sueco Victor Lindelof, quien abandonó el campo durante el juego del fin de semana ante el Norwich City argumentando dificultades para respirar. No obstante, el club declaró en un comunicado: “Todo indica que esto no está vinculado al brote de Covid-19 que está acechando al equipo”.

Pero no solo el futbol internacional está atravesando estas dificultades. En Abu Dabi, la joven tenista británica Emma Raducanu, campeona del US Open a los 18 años, dio positivo a Covid y no pudo participar en el Mubadala World Tennis Championship, un torneo de exhibición que iba a tomar como preparación para el inicio del WTA Tour en Australia a principios de enero, que incluye el primer Grand Slam de 2022.

En el continente americano las ligas más importantes están empezando a ponerse en jaque. Mientras que la NBA canceló dos partidos de los dominantes Chicago Bulls, los Lakers cancelaron el entrenamiento del martes después de que el escolta Talen Horton-Tucker diera positivo en la prueba Covid y se activaran los protocolos de salud y seguridad de la liga. La escuadra angelina tenía prevista esta práctica antes de viajar a Dallas para enfrentar a los Mavericks el miércoles.

Otros equipos que han sido perjudicados recientemente por el tema de contagios son Charlotte Hornets y Brooklyn Nets, mientras que los Lakers tienen en Horton-Tucker a su segundo jugador activado en protocolos después de que LeBron James pasó cerca de 48 horas fuera debido a una prueba de falso positivo en noviembre.

Respecto a la NFL, se registró un récord de 37 contagios el lunes 13 de diciembre, siendo la mayor cantidad para un solo día desde que inició la pandemia. El esquinero de Los Angeles Rams, Jalen Ramsey, y el ala cerrada, Tyler Higbee, estuvieron entre las docenas de jugadores que arrojaron resultados positivos, descartándolos del crucial partido del Monday Night Football de la semana 14 contra Arizona Cardinals (aunque ganaron los Rams 30-23).

Por su parte, Washington Football Team reveló que sufrió su primer positivo de la variante ómicron en un empleado de tercer nivel, después de que esta misma semana perdió al tackle defensivo, Jonathan Allen, al ser colocado en la lista de reservas Covid tras dar positivo. Al ser un jugador vacunado, Allen sólo requiere de dos pruebas positivas en un lapso de 48 horas para volver a la acción.

Cabe recordar que durante la temporada 2020-21, la primera en pandemia, un total de 66 jugadores de la NFL no decidieron participar por temor a contagiarse. Además, aunque no se suspendió un solo partido, sí se pospusieron cinco de los 256 juegos totales y el rango de positividad fue de 0.076%, mucho menor al promedio nacional de Estados Unidos de 6.8%. En el año 2021-22, no se ha aplazado ni un solo juego cuando sólo faltan tres semanas por disputarse en fase regular.

kg