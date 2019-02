El cambio de sede o venta de por lo menos cinco franquicias en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) fueron consecuencia de la falta de subsidios locales, en los últimos cinco años.

Los estados han destinado a los equipos un rango de 5 a 40 millones de pesos. La falta de financiamiento impidió que continuaran compitiendo en la LMB: Rojos del Águila, Broncos de Reynosa y Petroleros de Minatitlán, y puso en riesgo a Tigres de Quintana Roo, por enlistar algunos ejemplos.

“En la medida que la Liga se vaya profesionalizando se requerirán menos recursos (públicos). Reitero, el gobierno siempre va a participar con recursos, porque te puede construir un estadio de 400 millones de pesos o dar 20 millones de pesos mensuales”, opina Javier Salinas, presidente de la LMB.

En el caso de Piratas de Campeche recibieron un promedio de 31 millones de pesos, por campaña. La novena tiene dos títulos en la Liga (1983 y 2004).

Del 2014 al primer trimestre del 2018, el equipo recibió en total 155 millones de pesos, recursos incluidos en el presupuesto al Instituto del Deporte de Campeche y los cuales son parte del programa de desarrollo al deporte. Por ejemplo, del presupuesto con el que contó el instituto en el 2017, 46% se designó para el equipo.

“Prácticamente toda la economía depende del gobierno y hace un gran esfuerzo por mantener el equipo, estamos trabajando fuerte para obtener patrocinios, pero el apoyo del gobierno es fundamental para la operación del equipo”, comentó Jorge Carlos Hurtado, presidente del Consejo de Administración de Piratas y director general del Instituto del Deporte de Campeche.

Sumar más patrocinadores también es un trabajo que busca concretar Olmecas de Tabasco para decrecer el subsidio estatal.

El gobierno de Tabasco destinó 20.2 millones de pesos en promedio a la empresa Espectáculos Deportivos de Tabasco SA de CV, los cuales etiquetó como “Proyecto ID101 Apoyo al Beisbol Profesional”.

En cinco años, el equipo ganó 40% de los partidos que disputó en fase regular y no calificó a playoffs.

Juan Carlos Manzur, presidente ejecutivo de Olmecas, indicó que el equipo tiene muchas carencias, no sólo en la cuestión deportiva sino también en infraestructura.

“El gobierno anterior no lo apoyó, no le interesó, y cuando no tenían el dinero desmantelaban el equipo vendiendo jugadores. Nosotros no tenemos ese problema, de golpe y porrazo, nos aumentaron 10 millones de pesos para este año y el demás dinero lo tenemos que generar nosotros”.

El dinero disponible para la organización será: 29 millones de pesos.

En tanto, el gobierno de Quintana Roo, de acuerdo con cifras de la revista Proceso, del 2006 al 2016, otorgó a Tigres 239.7 millones de pesos. Y los extintos Rojos del Águila fueron beneficiados en el 2014 y 2015 con 42.9 millones de pesos. La franquicia dejó de existir en la LMB por falta de recursos.

El municipio de Reynosa en el 2016 destinó 25.3 millones de pesos para la compra de los extintos Broncos, de acuerdo con datos del diario El Mañana y remodelar el Parque Adolfo López Mateos, para la siguiente temporada el equipo fue vendido y cambió de sede a León, Guanajuato.

En relación con la forma en que se debe trabajar para reducir los subsidios, Gerardo Benavides, dueño de los Acereros de Monclova, indicó: “Tenemos que fortalecer a cada equipo para que sea sustentable y empezar a darle forma a su estructura para que los equipos sean cada vez más sólidos”.

Aunque se anunció el regreso de los Rojos del Águila, al menos para esta temporada, no hay un plan estructurado al respecto, ya que esto implicaría que la campaña se disputara con 18 equipos, pero por ahora no hay condiciones.

El circuito de verano, en noviembre del 2018, había optado por la baja de cuatro equipos, “el beneficio colateral que veíamos era una mayor estabilidad en las plazas que se iba a jugar. Ahora, tendremos la mismas estabilidad, pero con 16, hay particulares que están invirtiendo”, mencionó Alejandro Uribe, presidente ejecutivo de Toros de Tijuana.

“Nosotros esperamos que haya interés en el beisbol y buscaremos empatar los intereses de todos para que salga el beisbol beneficiado”, subrayó el directivo.

El dinero público también ha servido para mejorar la infraestructura deportiva. De los 16 estadios en donde tienen sede las organizaciones de la Liga Mexicana de Beisbol, 10 se remodelaron con subsidios estatales o municipales en los últimos 10 años.

Algunas de esas remodelaciones se realizaron por cambiar de sede o mejorar la infraestructura, y las más recientes fueron consecuencia de que la Liga implementó una serie de requisitos a cumplir.

El dinero público que se destinó para este fin asciende a 390.3 millones de pesos, en los últimos 10 años —con base en datos de la prensa local—.

La mayor inversión gubernamental fue para la casa de los Pericos de Puebla, con 97 millones de pesos. En tanto, para el Parque Deportivo Universitario Beto Ávila, que por ahora no usa una franquicia en la LMB, se destinaron 70 millones de pesos y su remodelación fue debido a que el estadio fue sede de los Juegos Centroamericanos.