ACAPULCO.- En ocho años el Abierto Mexicano de Tenis (AMT) ha visto la evolución del valor de sus transmisiones. Lo que en los primeros 15 años de vida del torneo significó tocar puertas para buscar qué empresa llevara la señal, este 2022 es la otra cara de la moneda. ESPN compró los derechos de transmisión del torneo en el 2014 y tiene asegurado un contrato hasta el 2027; el valor actual de estos se estima por encima de los 300,000 dólares.

La relación de la televisora con Mextenis y los propietarios del nuevo complejo deportivo (Mundo Imperial y Autofin México) ha generado una relación de alianza al grado que el equipo de producción de ESPN trabajó de la mano con la firma Moyao Arquitectos para diseñar los espacios de cabinas, su orientación y ponerlas en la mejor ubicación.

Christian Calcagno, Coordinador de Producción de transmisión del Abierto de Acapulco coloca al estadio principal de la Arena GNP Seguros entre los más desafiantes en la logística de operación, siendo aún el US Open el que implica mayor esfuerzo respecto a los eventos deportivos internacionales que están bajo su responsabilidad, el más reciente, el All-Star Weekend de la NBA.

“La producción de un nuevo complejo siempre trae desafíos, nos preparamos con visitas al estadio por adelantado, estuvimos en contacto con la organización en la construcción de todo el complejo deportivo, trabajando con los arquitectos en el desarrollo, la posición de las cámaras, los sistemas de cableado. Hemos trabajado para montar cámaras adicionales de ser necesario. Las posiciones de cámara tienen que estar a una cierta altura, una posición y distancia respecto a la cancha. Las canchas secundarias no toman tanta complejidad pero en la cancha principal hemos trabajado mucho en el posicionamiento de la cámara”.

El punto más alto del estadio principal es de 30 metros, su orientación de norte-sur y vista panorámica de 360 grados al campo de golf y al mar desde las gradas implican colocar más equipamiento y cableado de manera ordenada, además de que cuenta con iluminación adecuada para transmisiones de televisión en 4K. Trece cámaras, alrededor de 230 personas de la televisora y una semana con jornadas de 12 a 16 horas por día, son necesarias para hacer todo el montaje y llevar la señal por ESPN, ESPN2 y la plataforma de Star+.

“En cuanto a costos de producción, el ATP 500 no se puede comparar con la producción de un Grand Slam porque son eventos de dos semanas de competición. En Acapulco somos host broadcasters y right holders, que es un detalle importante, cuando esto pasa se requiere de más operación, equipamiento. Agregamos dos sistemas de cámaras que permiten las repeticiones en slow motion. Con el Star + los televidentes van a tener acceso a más señales, todos los partidos y no limitarse a los canales de ESPN al aire”.

marisol.rojas@eleconomista.mx