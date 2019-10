Cancún, Quintana Roo. El mexicano Joel Campuzano llegó a Estados Unidos a los nueve años y asegura que tiene el boxeo metido en la sangre. Peleó, como amateur, solamente un par de veranos, pero no se alejó de los rings. A la fecha ha mirado cientos de peleas desde la primera fila en diversas arenas de Chicago y una, muy reciente, le generó la mayor tristeza de su quehacer profesional.

Su trabajo es hacer cumplir cabalmente la normatividad relacionada con el deporte que le apasiona y, desde su espacio, busca continuamente generar mejoras para fomentar la seguridad de los boxeadores arriba y abajo del cuadrilátero.

En su protocolo personal está escrito que él y un doctor deben ser las últimas personas que salgan de una arena. Así lo ha hecho durante los últimos 24 años, por eso, esta semana se le reconoció su labor: el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, lo designó como el comisionado del 2019 durante la 57 Convención que se celebra en Cancún, Quintana Roo.

“Amo este deporte y estoy entregado a él. Mi misión es procurar siempre la integridad de los deportistas”, comentó Campuzano luego de recibir con emoción el galardón.

Con voz serena, Campuzano asegura que fue una sorpresa que se le destacara su labor en dicho organismo, porque trabaja de la misma manera con otras organizaciones. En contraparte, reconoce la “gran preocupación” que tiene el consejo por buscar siempre mejorar las condiciones de seguridad.

A la convención, dice, llegó como en otras ocasiones, pagando con sus recursos, porque es el momento ideal para “llenarse” de lo que está ocurriendo en el boxeo, actualizarse profesionalmente y platicar con los amigos del deporte.

Era una pelea sin sobresaltos

La mañana del sábado 12 de octubre su labor inició temprano para preparar la función en la arena Winstrust, de la entidad donde radica, con el mismo ánimo que lo que hacía, por ejemplo, a finales de los noventa para una función del excéntrico promotor Don King, que en un día celebraba hasta 14 peleas y el comisionado verificaba la reglamentación de todo. Y así, lo hizo otra vez.

Durante la jornada, con la pelea entre Patrick Day y Charles Conwell vino el sobresalto. El segundo noqueó de un izquierdazo al primero y en menos de cinco minutos Patrick iba rumbo al hospital. Por una lesión cerebral entró en coma y el 16 de octubre falleció.

“Fue un momento muy triste. Al caer, el réferi ya no contó y auxilió. Yo me paré rápido, estaba muy, muy, cerca de donde ocurrió todo. Los doctores subieron rápido, se dio la atención necesaria... luego de todo lo que pasó, duré un par de días muy triste. No quería salir de la casa. Pensé en el retiro. Los días pasan, ahora tengo un poco de calma para seguir. Amo mi trabajo y agradezco el reconocimiento del CMB”, cuenta Campuzano.