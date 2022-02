Acapulco, Gro.- El Abierto Mexicano de Tenis vive la época de los boletos agotados, asistencia de cinco tenistas del Top 10 del ranking e instalaciones mayúsculas comparadas con otros estadios ATP 500 de Latinoamérica.

Raúl Zurutuza, director general de Mextenis explica que la conducta antideportiva de un jugador y en particular, la de Zverev, no merma económicamente al torneo y le corresponde al tenista disculparse con la afición que invirtió tiempo y recursos para asistir a la sede.

La ATP impidió al tenista alemán defender su título singles en Acapulco, al determinar su descalificación luego de haber golpeado con su raqueta la silla del juez para expresar su enojo por la derrota en la primera ronda del cuadro de dobles junto al brasileño Marcelo Melo. Horas más tarde, pasando la madrugada, Zverev reconoció su error y pidió disculpas por su reacción, a partir de ello, se abrió el debate sobre la multa o sanción que debe aplicar la ATP como autoridad del circuito masculino.

Zverev se presentó en Acapulco por quinto año consecutivo. En lo que va del año, ha jugado tres torneos, ATP Cup (Australia), el Grand Slam del Abierto de Australia y el ATP 250 de Francia, donde alcanzó la Final que perdió. El 2021 fue su mejor año deportivo, al ganar seis títulos, la mayor cantidad de su carrera, ellos fueron el Nitto Finals, Vienna, Masters 100 Cincinnati, Olímpicos de Tokio, Masters 100 de Madrid y Acapulco. En un año saltó del lugar 7 en el ranking al 3.

“Impacta que se vaya porque es el sembrado número dos del Abierto de Acapulco, es un tema que está fuera de nuestro control pero es parte del riesgo que se corre cuando se hacen estos eventos. Se nos fue Zverev en una situación complicada pero no le resta calidad a la organización, ni al torneo.

“Los boletos están vendidos. El torneo ya no está anclado a jugadores, ya no es el año 1993-94 cuando teníamos a uno o dos jugadores Top que la gente acudía para verlos puntualmente, no hay ningún impacto de ningún tipo, ya estamos bien, la gente está viviendo el torneo. Vamos a darle vuelta a la hoja”, respondió Raúl Zurutuza a El Economista.

En cuanto al precio de los boletos, el ATP 500 de Acapulco es el más caro respecto a los otros dos eventos de tenis profesional que se juegan en México, los femeniles WTA de Zapopan y de Monterrey, ambos de categoría 250. El aforo de la Arena GNP Seguros está al 100% con 10,200 espectadores, quienes por boletos individuales pagaron de 540 hasta 6,040 pesos y por la serie de la semana completa (del 21 al 26 de febrero) los costos rondaron de los 12,145 pesos hasta los 22,125.

_ Como organizadores del AMT ¿qué decirles a los fans que pagaron por vuelos, hospedaje, boletos?

“No sabría qué decirles, porque no voy a justificar a Zverev, lo trato de entender y todos somos humanos, a veces nos equivocamos, no lo justifico ni lo defiendo pero es parte del riesgo. No podría asumir ninguna responsabilidad ante esto porque no estoy en la cancha, son ellos, y les damos las facilidades para que jueguen, no le puedo decir más al público más que disfruten el torneo sin Zverev”.