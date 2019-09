Kevin Durant será uno de los mejores pagados de la NBA a partir de la próxima temporada, luego de firmar un contrato por cuatro años con los Brooklyn Nets por 164.25 millones de dólares. En su primer año ganará 37.2 millones y en el último casi 44.8.

Fue Novato del Año en la temporada 2007-2008, Jugador Más Valioso de la Liga en la 2013-2014 y Más Valioso de las Finales en el 2017 y el 2018, cuando fue campeón con los Golden State Warriors. A lo largo de su carrera de 12 años, ha acumulado 190.2 millones de dólares, según los datos de Basketball Reference. Sin embargo, Durantula no está contento.

“Algunos días odio el circo de la NBA. Algunos días odio que los jugadores dejen que el negocio de la NBA, que la fama que viene del negocio altere sus mentes respecto al juego. A veces no me gusta estar rodeado de ejecutivos y la política que viene con esto. Lo odio”, dijo en entrevista para The Wall Street Journal.

Y el problema que molesta a Durant se extiende más allá de las duelas y las oficinas de los ejecutivos de los equipos. También es una problemática que se presenta en los medios y en los aficionados.

“Hablamos mucho de salud mental, hablamos sólo cuando se trata de jugadores. Tenemos que hablarlo también cuando se trata de ejecutivos, medios y fans”.

KD también habló de las manifestación que los seguidores han tenido en su contra —en Oklahoma City cuando dejó al Thunder—, como pintar carteles de “Se Vende” en su vecindario, grabar videos frente a su casa mientras queman alguna de sus playeras y referirse a él con nombres extraños.

A pesar de lo molesto con determinadas circunstancias, Kevin Durant tiene palabras agradables respecto al baloncesto.

“Sin el basquetbol, yo no habría hecho mucho. No habría visto cosas que he visto, comparado con amigos con los que crecí”.

Durant se encuentra lesionado del talón de Aquiles de la pierna derecha. Se lastimó, luego de estar inactivo, al regresar para el juego cinco de las Finales de la NBA la temporada pasada, cuando los Warriors perdieron en seis enfrentamientos con los Toronto Raptors.

Los Nets, que hace poco fueron adquiridos Joseph Tsai, cofundador de Alibaba, decidieron contratar a Kevin Durant, pese a que se desconoce cuando podrá jugar, debido a su lesión, para debutar con el equipo de Brooklyn.