Los número uno del mundo, Novak Djokovic y Ashleigh Barty, accedieron a los cuartos de final de Wimbledon este lunes a costa del chileno Christian Garín (número 20 del mundo) y de Barbora Krejcikova (17), respectivamente.

Al acceder a octavos de final, Djokovic aseguró marcharse de Wimbledon con por lo menos 250,000 dólares, lo que lo posiciona como el primer tenista o golfista en llegar a la marca de los 150 millones de dólares en premios económicos. El vigente campeón es el líder en ganancias de la ATP, por delante de los 130 millones de Roger Federer y los 125 de Rafael Nadal.

De acuerdo con Sportico, el serbio tiene cinco de los 10 ingresos más altos en premios en una sola temporada, incluyendo el récord de 21.1 millones en 2015.

Dado el ritmo de su carrera, con dos títulos de Grand Slam este año, se pronostica que Djokovic sea el último hombre en pie en Wimbledon, lo que le garantizaría un premio de 2.3 millones de dólares.

Por ahora, aseguró su pase a cuartos de final al superar al sudamericano Garín por 6-2, 6-4 y 6-2. El serbio es consistente en la búsqueda de su sexto título en la hierba de Wimbledon, donde encadena 18 victorias. Su próximo enfrentamiento será contra el húngaro Marton Fucsovics (ranking 48).

Mi nivel de confianza es muy alto. Ganar Roland Garros me ha dado alas. Todavía me falta un poco para adaptar mi juego de la tierra batida a pasto, pero cuanto más avanza el torneo más cómodo me siento”, expresó Djokovic.