Novak Djokovic resistió el domingo el brillo inicial del australiano Nick Kyrgios para asegurar su cuarto título consecutivo en Wimbledon con una victoria por 4-6 6-3 6-4 7-6(3) en una pista central bañada por el sol.

El serbio, de 35 años, alargó su racha de imbatibilidad en Wimbledon a 28 partidos con mucha frialdad, tras verse eclipsado en un primer set dominado por el saque de Kyrgios.

Al conseguir su séptima corona en Wimbledon, Djokovic aumentó su racha de Grand Slam en individuales a 21, uno menos que el plusmarquista masculino Rafa Nadal.

En su primera final de Grand Slam, Kyrgios, de 27 años, jugó un tenis brillante en un primer set de 31 minutos en el que Djokovic no pudo ofrecer su mejor servicio.

Pero Djokovic elevó su nivel para romper el servicio del australiano al principio del segundo set y empezó a tomar el control mientras el volátil temperamento de Kyrgios empezaba a mostrarse en el calor de la tarde.

Cuando Kyrgios cedió el servicio desde el 40-0 en el 4-4 del segundo set y Djokovic aguantó para ponerse a un set de la victoria, el australiano pareció estar a punto de perder el control mientras despotricaba con el palco.

Kyrgios volvió a centrarse en un cuarto set en el que ninguno de los dos jugadores vio un punto de quiebre, pero su sueño de convertirse en el primer campeón de Grand Slam masculino de Australia en 20 años se evaporó cuando su juego se vino abajo en el tiebreak.

"Felicidades a ti y a tu equipo por un torneo increíble, te deseo todo lo mejor, hombre, te respeto mucho", le dijo Djokovic. "Creo que eres un tenista y un atleta fenomenal y un talento increíble.

"Has estado escuchando todo eso durante muchos años, pero ahora sabes que todo está empezando a encajar para ti. Estoy seguro de que vamos a ver mucho de ti en las últimas etapas de los Grand Slams.

Kyrgios, que se quedó a las puertas de convertirse en el primer australiano en ganar un Grand Slam en 20 años, dijo que no sabía si volvería a disputar una final de Wimbledon, y afirmó que lo único que quería era tomarse unas vacaciones.

"Es un poco Dios, no voy a mentir", dijo Kyrgios. "Creo que he jugado bien. Han sido un par de semanas increíbles para mí personalmente. Realmente feliz con este resultado, probablemente el mejor de mi carrera y ojalá algún día vuelva a estar aquí, pero no lo sé".