Novak Djokovic sabe que, tal como están las cosas ahora, Wimbledon será su último torneo de Grand Slam de 2022, porque no podrá jugar en el US Open ya que no desea aplicarse vacuna contra el Covid-19 y por ello, no puede ingresar a los Estados Unidos. Esto significa que no podrá defender los 1200 puntos que obtuvo al llegar a la final del US Open el año pasado.

La decisión del tenista serbio de no vacunarse condujo a su deportación de Australia antes del Abierto en enero, y Nadal se coronó campeón para obtener su Grand Slam 21. También, pudo participar en el Abierto de Francia después de que el país relajara sus requisitos de entrada y alcanzó los cuartos de final antes de ser derrotado por el eventual ganador Rafa Nadal, y para Reino Unido, no hay restricciones para ingresar.

“Eso (la razón de no poder entrar a Estados Unidos) es una motivación adicional para hacerlo bien aquí. Tendré que esperar y ver qué pasa. Me encantaría ir a Estados Unidos, pero a día de hoy no es posible. No puedo hacer mucho, es algo que depende del gobierno de Estados Unidos si permiten o no la entrada a personas no vacunadas en el país”, dijo el tenista de 35 años.

Lew Sherr, el nuevo director ejecutivo de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) dijo el 17 de junio pasado que buscaría alguna exención para que los 'extranjeros no vacunados' compitan en el evento de Grand Slam este año.

En el All England Club, Djokovic llega sin haber disputado ningún partido oficial sobre la superficie, tan sólo un encuentro de exhibición ante Felix Auger-Aliassime, sin embargo, en Londres ha ganado cinco títulos(2011, 2014, 2015, 2019 y 2021). También, ha dejado evidencia de su estilo acrobático y pegado a la línea de fondo.

“Todos los días que puedes descansar un poco y reiniciar ayuda, pero claro, todos somos diferentes. No he tenido demasiados problemas para adaptarme rápidamente a la superficie. Con los años, también aprendí a jugar de manera más eficiente en la superficie. Al comienzo de mi carrera, todavía luchaba con el movimiento y el deslizamiento”, dijo Djokovic.

El único jugador en la historia del tenis que también ha logrado sumar cinco campeonatos sin jugar un torneo oficial de preparación sobre césped fue el sueco Bjorn Borg, desde 1976 hasta 1980. Mientras que el mejor jugador de césped es Roger Federer, de 40 años, ausente del torneo pero aún recibe ese visto bueno con sus ocho títulos individuales en el All England Club.

“Es difícil no hacer de Novak el favorito. La gente habla de preparación y falta de partidos y cosas así, pero cuando has jugado Wimbledon y llegado a la final, no creo que esos factores sean tan importantes”, dijo Paul Annacone, uno de los ex entrenadores de Federer.

El número 3 del mundo iniciará la defensa de su título de individuales este lunes contra Kwon Soon-woo.

