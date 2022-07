La larga batalla valió la pena para Novak Djokovic. Después de un enfrentamiento que se extendió a cinco sets contra el italiano Jannik Sinner, el serbio logró una remontada que le sirvió para avanzar a las semifinales de Wimbledon 2022 y mantener la esperanza de lograr su título número 21 de Grand Slam, tomando en cuenta que este es el último torneo de dicha categoría en el que competirá en este año.

Djokovic empezó la serie de cuartos de final ante Sinner con una amplia diferencia de experiencia, recordando que mientras el joven italiano era un bebé de dos años, el veterano serbio estaba haciendo su debut. La típica historia de David contra Goliat se hacía presente en la hierba de Wimbledon y parecía tomar tintes heroicos.

La razón fue que Sinner se adelantó por dos sets y lucía como amplio dominador del partido ante Djokovic. El italiano mostraba una madurez muy superior a su edad y con ello se apuntaba a seis juegos más para eliminar de la contienda al vigente campeón del torneo, jugando con la misma solvencia y seguridad con la que días antes había dejado fuera a Carlos Alcaraz, una de las sensaciones actuales del tenis mundial.

Pero había una voz que desde el fondo pedía que no dieran por muerto a Djokovic: la voz de las estadísticas. Anticipaba que el serbio sería capaz de remontar y de confirmar su eficacia a cinco sets, lo cual terminó haciéndose realidad en la cancha de Centre Court cuando al final del enfrentamiento la pizarra dictaba un 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2.

De esta forma, Novak Djokovic despertó el entusiasmo de los más de 15,000 asistentes al partido para ver una de sus remontadas más épicas en la historia de Wimbledon, que no es un hecho aislado a lo que ha sido su carrera, pues el historial de Nole demuestra que con el paso de los años se ha convertido en un referente al momento de resolver partidos a cinco sets.

Desde el nacimiento de la Era Open en 1968, no hay ningún tenista masculino que haya ganado más partidos en Grand Slams con duración de cinco sets que Novak Djokovic. El serbio llegó a 34 al derrotar a Sinner en Wimbledon 2022 y con ello se mantiene al frente de una lista en la que Roger Federer es segundo lugar con 31, seguido por Pete Sampras con 29, Marin Cilic con 28, Lleyton Hewitt con 26 y Kei Nishikori con 25.

“Fue emocionante formar parte de un partido así. No demasiado emocionante para mí en los dos primeros sets, pero después de eso creo que jugué un partido totalmente nuevo, sinceramente. Desde el inicio del tercer set jugué tres parciales muy sólidos y de muy buena calidad. Cuando le rompí el saque al principio del tercer set sentí que había encontrado mi ritmo y mi tempo en cada uno de mis golpes. Hoy viví dos partidos diferentes y me sentí de forma completamente distinta desde el inicio del tercer set”, dijo Nole al término de su partido.

Además, se metió en el Top 4 de dos estadísticas a partir de la Era Open. La primera es respecto a los tenistas con mayor efectividad en Grand Slams al alcanzar el quinto set, llegando a 79.1% y colocándose solo detrás de Mats Wilander (80%), Kei Nishikori (83.3%) y Bjorn Borg (87%), de acuerdo con estadísticas de la cuenta especializada Mister Only Tennis (que toma en cuenta a jugadores con un mínimo de 20 partidos).

La segunda estadística es la de tenistas con mayor efectividad en partidos oficiales generales tras alcanzar el quinto set y allí también Djokovic ocupa el cuarto puesto con 78.7%, detrás de Nishikori (79.4%), Johan Kriek (81.8%) y Borg (81.8% pero con mayor número de partidos). El serbio es un dominador de los enfrentamientos extendidos y lo volvió a dejar claro en Wimbledon.

“Si te enfrentas a jugadores jóvenes como Sinner, que no tienen demasiados partidos a cinco sets en su carrera y sabiendo que eran sus primeros cuartos de final (de Grand Slam), sabes que la experiencia tiene un papel en el partido. No creo que juegue un rol decisivo, a pesar de que sí lo parezca si ves el marcador. Lo que sí es que me ayuda ser consciente de que ya he estado en estas situaciones y de que he tenido éxito en ellas”, apuntó Djokovic.

Ahora el serbio se encuentra a solo dos victorias de refrendar su título como monarca de Wimbledon y llegar a 21 coronas de Grand Slam, para acortar distancia con las 22 de Rafael Nadal. Sin embargo, primero deberá superar el obstáculo de Cameron Norrie en las semifinales, a jugarse el viernes en Centre Court.