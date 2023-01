Djokovic confía en su récord positivo en semifinales

Novak Djokovic se abrió paso a las semifinales después de conseguir sus dos últimas victorias en el Australian Open ante Alex de Minaur y Andrey Rublev.

"Realmente no puedo decir que sea tan seguro como nunca antes porque he tenido algunas temporadas increíbles. Algunos años increíbles aquí en el Abierto de Australia, algunos partidos que son realmente inolvidables para mí. Pero los últimos dos partidos, jugar contra dos muchachos que son realmente buenos jugadores, jugadores en forma, para vencerlos en tres sets. Eso es definitivamente algo que quiero en este momento. Algo que envía un mensaje a todos mis oponentes que quedan en el sorteo”.

Djokovic consiguió marca de 10-0 para 2023 después de derrotar a Rublev. A pesar de verse obstaculizado por un problema en el tendón de la corva izquierdo, el jugador de 35 años ha progresado relativamente sin problemas hasta los cuartos de final en Melbourne, donde puede empatar el récord de Rafael Nadal de 22 coronas de Grand Slam y regresar al número 1 del mundo al levantar el trofeo.

“Con este tipo de juego, por supuesto que aumenta el nivel de confianza. Me siento bien en la cancha, mejor y mejor a medida que avanza el torneo. He estado en esta situación muchas veces en mi vida, en mi carrera, [y] nunca perdí una semifinal en el Abierto de Australia. Hasta ahora, tengo un puntaje perfecto en canchas duras australianas [este año], en Adelaide y aquí. He estado jugando cada vez mejor. No podría pedir una mejor situación para estar en este momento”.

El próximo paso para Djokovic en su búsqueda de un décimo título del Abierto de Australia, que extenderá el récord, es Tommy Paul, ahora en el sitio 19, el más alto de su carrera en el ATP. Será un encuentro inaugural a nivel de gira entre los dos, pero Djokovic no espera sorpresas cuando se enfrente al estadounidense el viernes en el Rod Laver Arena.

“Sé cómo juega. Nunca lo enfrenté en la cancha, [pero] ha existido durante algunos años. Lo vi jugar bastante, especialmente durante este torneo. Ha estado jugando al tenis probablemente de su vida. [Es un] jugador muy explosivo, muy dinámico. Revés rápido y sólido. Es su primera semifinal [de Grand Slam] para él, así que, por supuesto, no tiene mucho que perder. Estoy seguro de que va a salir a intentar jugar su mejor tenis”, dijo Nole.

Tommy Paul de 25 años se convirtió en el primer hombre estadounidense en llegar a las semifinales de este Abierto desde 2009 después de derrotar a Ben Shelton.

”Sé que tendría más opciones de ganar si me enfrentara a Rublev, pero enfrentarme a Novak en este escenario sería espectacular. Hemos entrenado juntos alguna vez, pero me encantaría afrontar este desafío. Sé que aquí es casi invencible, pero estoy haciendo el mejor tenis de mi vida así que considero que es un momento ideal para intentarlo. Siento que mi trabajo aquí no ha terminado aún", dijo Paul.