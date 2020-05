Una declaración del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, bastó para romper el domingo la cuarentena en Morelia y lo hicieron más de 50 aficionados de Monarcas, que piden que el futbol de primera división se quede en casa.

“Aquí (Culiacán) tenemos a los Dorados, pero frente a un estadio de esta magnitud y viendo ahora la necesidad que tiene Sinaloa de reposicionarnos en la parte turística, en este caso concreto hay que pensar en tener un equipo de Primera División, lo que eso significaría el movimiento de turistas de ir a ver un juego del América, las Chivas, ¿quién no va a querer ir?

“Tendría que ser este mismo año. Si se da tendría que ser para iniciar en el Apertura 2020, es decir, en agosto, septiembre. Hay que estar en la expectativa a ver qué sigue. Seguiremos luchando y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, por eso no va a quedar”, explicó Ordaz Coppel.

El nuevo estadio de futbol construido por el gobierno del Estado en la ciudad de Mazatlán está a punto de concluirse y, aún sin algo oficial, medios de comunicación en el país señalan que Monarcas es el equipo a mudarse. El inmueble tiene capacidad para al menos 25,000 aficionados y está valuado en 460 millones de pesos.

El Secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello se pronunció en contra de los rumores que apuntan a la salida de la franquicia de Morelia.

“He estado en contacto con los directivos de Monarcas, se estableció una reunión presencial porque el Gobierno del Estado hará todo lo que sea necesario para que la monarquía se quede en casa, queremos que se quede y estamos buscando opciones”, dijo a medios de comunicación de Zitácuaro.

Actualmente, Mazatlán cuenta con tres equipos representativos, Venados de Mazatlán (en beisbol y baloncesto), y los Halcones de Mazatlán en el futbol americano amateur.

Para protestar, el punto de reunión de los aficionados de Monarcas fue el Palacio de Gobierno, en un estado que está dentro del semáforo en rojo de la contingencia sanitaria, que registra (hasta el 24 de mayo) 1,368 casos positivos y 116 defunciones.

“Al equipo siempre lo apoyamos. No permitiremos que se lo lleven”, dijo un aficionado. Algunos de ellos protestaron frente instalaciones de Banco Azteca y las tiendas Salinas y Rocha con banderas del equipo.

El Secretario de Gobierno de Michoacán agregó: “Entendemos que el equipo es de una empresa que lo que busca es utilidades o mayores rentas y que siempre están en esa búsqueda, sin embargo, creo que en estos momentos la afición de Morelia no se merece que por unos centavos más abandone el equipo a la capital michoacana. Me han comentado que hasta ahora no se ha cerrado absolutamente nada, sin embargo, es evidente la búsqueda de mejores condiciones económicas para la empresa que tiene al equipo.

Debido a eso vamos a sentarnos a trabajar (este lunes) para ver si esas nuevas condiciones económicas son el Gobierno del Estado o el pueblo michoacano puede apoyar, puede aportar para que no se vaya el equipo a otro destino”, concluyó.

El Morelia fue fundado en 1924 y llegó a la primera división mexicana en 1957. Descendió en 1968. Regresó en 1981 y desde entonces ha permanecido en el máximo circuito.

En 1999 adoptó la identidad de Monarcas Morelia. Su único título de liga hasta ahora lo ganó en el torneo invierno 2000.

