La NFL suspendió al quarterback de los Cleveland Browns, Deshaun Watson, por seis juegos por violar la política de conducta personal de la liga. La decisión fue tomada en respuesta a la investigación sobre varias mujeres que presentaron demandas civiles contra Watson.

Las víctimas a quienes Watson contrató para masajes, acusaron al quarterback de conducta sexual inapropiada o agresión sexual. Esta decisión ahora abre una ventana durante la cual la liga o la Asociación de Jugadores de la NFL pueden apelar la decisión. El sindicato ya ha dicho que no lo hará, mientras que la NFL emitió un comunicado diciendo que está "revisando" la decisión y "tomará una determinación sobre los próximos pasos". Si la NFL apela, la decisión final de suspensión pasará al comisionado de la liga, Roger Goodell, o a su designado.

El fundador de la organización contra la agresión sexual más grande de los Estados Unidos pidió a la NFL que apele la suspensión de seis juegos impuesta el lunes a Deshaun Watson. Scott Berkowitz, presidente y fundador de RAINN, le dijo a Yahoo Sports que “la duración de la suspensión de seis juegos fue realmente decepcionante: Nos encantaría ver que la NFL apele esto y presione por una suspensión más larga”.

Por ahora, se perderá poco más de una cuarta parte de su primera temporada en Cleveland aún cuando enfrenta 24 demandas por conducta sexual inapropiada, cuando todavía era jugador de los Houston Texans.

Houston traspasó a Watson a los Browns en marzo, después de que el primer gran jurado anunciara que no presentaría cargos criminales en contra de Watson. Cleveland firmó a Watson a una extensión de contrato por cinco años y 230 millones de dólares a su llegada.

A finales de junio, Watson de 26 años de edad alcanzó un arreglo por una cifra no dada a conocer con 20 de las mujeres en la demanda civil. Las demandantes aseguran que las acosó, agredió y las tocó indebidamente durante sesiones de masaje cuando jugaba para los Texans. Los cuatro casos podrían llegar a juicio, algo que no ocurrirá sino hasta el 2023. El New York Times reportó a inicios de junio que Watson apartó citas con al menos 66 mujeres diferentes a lo largo de 17 meses, desde el otoño del 2019 hasta la primavera del 2021. La lista de 66 comprende a las 24 mujeres que han interpuesto demandas en contra de Watson.

"No lo puedo controlar. Hice todo lo que me pidieron hacer. Respondí cada pregunta verazmente lo que me preguntó la NFL. Pasé horas con la gente que enviaron. Es todo lo que puedo hacer, ser honesto y decirles exactamente lo que sucedió. Ellos tienen un trabajo y lo respeto. Y lo que queremos hacer es cooperar. Ellos deben tomar una decisión que sea lo mejor para la liga", dijo Watson ante la prensa en Cleveland, a mediados de junio.