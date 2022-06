La delantera del Tri atraviesa una época de oscurantismo que pone en duda la producción de goles a cinco meses del inicio de la Copa del Mundo. En los últimos cinco partidos que la Selección Mexicana disputó desde que concluyeron las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022, solo registró dos anotaciones por parte de sus delanteros, mientras que en tres cotejos se quedó con el marcador en ceros.

La posición del centro delantero se coloca bajo el lente de la crítica por la escasez de goles, pero no parece haber una respuesta concreta respecto a quienes han sido convocados. En el último año, han sido llamados por el entrenador Gerardo Martino atacantes como Raúl Jiménez, Henry Martín, Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez y Eduardo Aguirre, sin que ninguno llegue al menos a cinco goles.

“Siempre para que una selección o cualquier equipo esté bien requieres de, mínimo, un par de jugadores que estén en un gran momento y hoy no tenemos ni a uno solo. No podemos decir que las críticas se están exagerando cuando los resultados no te respaldan. El funcionamiento de México no está bien, no hay goles y si no hay goles no puedes ganar”, declaró Jared Borgetti, segundo máximo goleador en la historia de la selección mexicana, respecto a los últimos rendimientos ofensivos del Tri.

Después de jugar cuatro de los cinco partidos que contempló México en una gira entre amistosos y Concacaf Nations League en mayo y junio, solo Santiago Giménez y Henry Martín registraron un gol cada uno (ante Nigeria y Surinam, respectivamente), mientras que el titular en el puesto de centro delantero, Raúl Jiménez, se fue en blanco en sus participaciones ante Uruguay y Ecuador, partidos en los que la selección no pudo hacer una sola anotación.

La crisis goleadora se ha presentado en el proceso de Gerardo Martino y se agudizó en las eliminatorias para Qatar 2022, pues allí México registró su cifra más baja desde el proceso para Sudáfrica 2010, ya que ninguno de sus jugadores fue capaz de anotar más de tres goles. En contraste, en el ciclo para Brasil 2014, Oribe Peralta marcó 10 tantos, mientras que para Rusia 2018, Hirving Lozano hizo cuatro.

Ni siquiera la incorporación de un naturalizado como Rogelio Funes Mori, nacido en Argentina, fue capaz de solventar el problema: en 1,035 minutos de juego, el delantero de Rayados de Monterrey solo ha logrado cinco anotaciones, teniendo casi el mismo promedio que mediocampistas como Jonathan Dos Santos (cinco en 1,243 minutos) u Orbelín Pineda (cinco en 1,610).

“Vemos a alguien que está en un buen momento y no juega con su selección, decimos: ‘lo podemos hacer mexicano y ese sí nos va a ayudar’. Y, ¿por qué no hablamos así también de un joven mexicano? Creo que en este caso Santiago Giménez es un jugador que ha aprovechado bien las oportunidades que ha tenido. Estaban (la prensa) duro y dale con que Funes Mori era el mejor extranjero en la liga y no ha pasado nada con él”, enfatizó Jared Borgetti.

De acuerdo con cifras compartidas a El Economista por Under Data, consultora especializada en data scouting de futbol profesional, los tres principales candidatos a sustituir a Raúl Jiménez como centros delanteros de la selección mexicana no llegan ni a 70 puntos de rating (donde 100 es el máximo) en el último semestre, dentro de las más de 100 variables que ellos califican, incluyendo efectividad de goles, asistencias, tiros, efectividad de pases, regates, entre otras.

Los candidatos que analiza la consultora son Rogelio Funes Mori (Monterrey), con una calificación de 66; Santiago Giménez (Cruz Azul), con 65; y Henry Martín (América), con 56. Ninguno de los tres pudo ganarse la titularidad durante el semestre del torneo Clausura 2022 en la Liga MX, incluso Martín la perdió frente al uruguayo Federico Viñas en el eje de ataque del Club América bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz.

Respecto al promedio de gol en el último semestre, Funes Mori se ubica en un 0.25, Giménez en 0.21 y Martín en un bajo 0.12, es decir, el más productivo sería el delantero de Rayados con un gol cada cuatro encuentros, mientras que el americanista logra una anotación casi cada 10.

Gerardo Martino ha enfatizado en sus recientes conferencias de prensa que su ideal de un delantero no es aquel que solo se caracterice por marcar goles, sino que “también forman parte del equipo, que tienen terminación, pero también participan en el juego, eso es lo que Raúl (Jiménez) nos dio en los dos primeros años, nunca pretendimos tener un ‘nueve’ que sea solo un terminador, necesitamos uno que por momentos se haga número 10”.

Dentro de esas cualidades, el que más se ha acercado a ese ritmo de juego es Santiago Giménez con Cruz Azul, llegando a posicionarse detrás de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez cuando el equipo fue campeón en el primer semestre de 2021. Además, el delantero cementero es el único de los tres analizados por Under Data que superó su estadística de goles esperados (0.2) con la de goles realizados (0.21) en el Clausura 2022.

“Todos queremos dar lo mejor de cada uno y espero que esto se refleje en el Mundial que es lo más importante (...) La verdad es que (el Mundial de) 2026 está muy lejano, y la única manera de llegar es teniendo fe y trabajando, es lo que a un jugador le puede hacer que llegue a Qatar 2022. Hay competencia fuerte y queremos lo mejor para México”, declaró Santiago Giménez a finales del torneo Clausura 2022.

Durante sus casi cuatro años de gestión al frente del Tri, Gerardo Martino ha dado minutos a un total de 10 jugadores en la posición de centro delantero, aunque los más constantes han sido Raúl Jiménez con 2,200 minutos, Rogelio Funes Mori con 1,035, Henry Martín con 661 y Santiago Giménez ganándose el cuarto lugar con 326.

Los futbolistas con mayor cantidad de goles durante la era Martino son Raúl Jiménez con 14, seguido de Uriel Antuna (extremo derecho) con nueve, Hirving Lozano (extremo izquierdo) con siete, así como otros cinco jugadores empatados con cinco tantos, que incluye a los delanteros Henry Martín y Funes Mori; Santiago Giménez apenas lleva dos.