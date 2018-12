El AT&T Stadium se ha colocado como el inmueble de la NFL en el que se reúnen más aficionados en promedio por partido, al menos del 2009 a la fecha. En la presente temporada en promedio 91,996 personas acuden a ver a los Cowboys cuando juega como local.

La afición prácticamente siempre apoya a la organización y esto hace que cada temporada los boletos se agoten y para los que no tienen abono, la única vía para ver un juego como local de Dallas es adquirir una entrada es vía reventa.

En la última década, la organización ha disputado en tres ocasiones la postemporada, pero sólo han llegado hasta la ronda divisional. Hasta la novena semana de la campaña, la organización registró récord negativo. El panorama cambió radicalmente después de que acumularon cuatro victorias sucesivas, incluida la del jueves pasado ante Nueva Orleans.

Carlos Nava, periodista de ESPN y quien ha dado cobertura a la organización durante más de una década, comentó que en la afición hay un sentimiento de impaciencia, porque el equipo no ha podido llegar al juego por el campeonato de la NFC. “Pero la única presión que ejerce la afición es con los abucheos, me ha tocado escucharlos en cada uno de los partidos en casa, a veces hasta de visitante, porque no se refleja en la taquilla”.

El valor promedio de una entrada es de 112 dólares —es la séptima cantidad más alta que paga un aficionado de la NFL—, pero adquirir un boleto en las taquillas en el AT&T Stadium es imposible. “Aquí en Dallas es muy difícil encontrar una persona que haya comprado su boleto directo en taquilla”, agrega Nava.

El proceso de venta en el estadio de los Cowboys comienza con los dueños de los asientos, después los abonados de la temporada, luego los que tienen suites y se destina un día para la venta en general. El costo promedio de un boleto en reventa es de 285 dólares, según datos del portal de reventa TicketIQ.

Aunque la casa de los Cowboys cuenta con 80,000 butacas, puede sumar 20,000 asistentes más porque hay áreas en donde gente permanece de pie, las entradas se les conoce como Party Pass, que tienen un costo de entre 30 y 40 dólares.

La asistencia promedio desde que se inauguró el estadio es de 89,584 personas (desde el 2009 hasta la fecha 11 de esta campaña). Sólo en dos ocasiones, en fase regular, registraron 100,000 asistentes, ambos casos fueran en la temporada del 2009.

Nava recordó que el exquarterback, Tony Romo, le comentó que la gente revendía los boletos con los aficionados del equipo rival, cuando Dallas ya no competía por nada.

“Decía Jerry Jones (gerente general y dueño de Dallas) que la parte del ser humano que más duele es la cartera, creo que él no lo ha sentido”, añadió.

Ante del inicio de la temporada, las proyecciones realizadas por el portal FiveThirtyEight indicaron que Dallas no participaría en la postemporada.

La franquicia ahora lidera la división Este en la Conferencia Nacional y las probabilidades para disputar a los playoffs pasaron de 43 a 60 %, pero la posibilidad de llegar al Super Bowl se mantiene en menos de 5 por ciento.

¿Qué sucedió con el equipo en las últimas semanas? Nava explicó que los Cowboys aprendieron a jugar con los jugadores que tienen. Hasta hace un mes se lamentaban que ya no estaba el receptor Dez Bryant, el retiro del ala cerrada Jason Witten y la baja del centro Travis Frederick, quien fue diagnosticado con el Síndrome Guillain Barre, una enfermedad que provoca que el sistema inmunológico ataque al sistema nervioso periférico.

“Están tratando de jugar con lo que tienen. Ellos tocaron fondo, cuando pierden contra Tennessee Titans (semana 9). La gente pedía la salida del coach Jason Garrett e incluso en Dallas con manifestaciones. Después se dieron cuenta que en la NFL todo pasa rápido. Dak Prescott ha tenido sus mejores juegos, se nota otra vez con confianza, no guarda el balón tanto tiempo, no significa que esté viviendo su mejor momento, pero está recuperando su confianza”, añadió.