El invierno en Escocia dura al menos cinco meses, a veces se puede extender por un mes más. Desde finales de octubre, cuando se producen las primeras nevadas, aunque es posible que todavía en el mes de abril caiga nieve en las zonas montañosas.

En el país europeo llueve 163 días, casi la mitad del año, y durante tres meses hay ocasiones que cae lluvia diariamente. Bajo esas condiciones, Carlos Peña quiso recuperar su mejor forma futbolística, y en julio del 2017 aceptó la oferta de Rangers, para firmar un contrato por tres años, cuando Pedro Caixinha lo convenció para dejar a Chivas.

“Lo único que no nos gusta es el clima porque hace mucho frío. No hablo mucho inglés pero no es algo que me impida estar bien”, expresó hace unos días Carlos Peña en entrevista con Marca.

Para el inicio del 2018, Cruz Azul y el técnico que lo llevó al fútbol europeo, alistan su regresó al fútbol mexicano, bajo un préstamo con opción a compra, lo que interrumpiría su efímero paso en el extranjero.

El Gullit, como también se le conoce al futbolista mexicano, se uniría a la lista que integran Omar Bravo, Francisco Fonseca, Manuel Vidrio y Carlos Ochoa, como los jugadores mexicanos que estuvieron un año o menos en el fútbol europeo. Una mención aparte merece Alan Pulido, futbolista que estuvo 18 meses en su aventura europea, pero que jugó 23 partidos, menos de una temporada completa.

En los últimos 12 años, han salido a ligas extranjeras al menos 25 futbolistas mexicanos, de los cuales sólo Bravo y Fonseca regresaron a los seis meses de haber fichado con el club del viejo continente. Los casos de Manuel Vidrio y Carlos Ochoa transcurrieron después del mundial de 2002.

La inactividad, las pocas oportunidades y mejores ofertas económicas en México, sedujeron a los futbolistas que tuvieron una estancia breve en Europa.

Omar Bravo anotó tres goles en 21 partidos, aunque su participación se limitó a 788 minutos en los primeros seis meses con Deportivo La Coruña. Tanto el delantero que jugó en Chivas, como Francisco Fonseca, regresaron al fútbol mexicano por la oferta de Tigres, que pagó más de ocho millones de dólares por el fichaje de ambos futbolistas.

En el caso de Fonseca, apenas anotó un gol con 502 minutos de juego con Benfica.

Javier Aguirre llevó a Manuel Vidrio y Carlos Ochoa a Osasuna en 2002, pero ninguno de los dos futbolistas logró consolidarse y jugaron 450 y 62 minutos, respectivamente, para regresar a la Liga MX ese mismo año.

En tanto, aunque Alan Pulido estuvo en el fútbol griego más de un año, sólo participó en 23 partidos, sumando siete goles, y nunca pudo ganarse el puesto de titular.

Aunque Carlos Peña registra cinco goles con Rangers, su mejor rendimiento y nivel de participación la registró cuando Pedro Caixinha era técnico del equipo escocés, pero con el despido del entrenador portugués, la participación del futbolista disminuyó a sólo 128 minutos en cinco encuentros.

Carmela Rivadeneira, investigadora del Centro de Terapia Cognitivo Conductual y Ciencias del Comportamiento, explica que el clima frío retrasa el metabolismo. Es por eso que, en invierno, uno termina de comer y tiene muchas ganas de irse a dormir y el ánimo baja un poco, se torna más alicaído.

Los días de lluvia pueden provocar tristeza en algunas personas y si estos días se extienden demasiado, podrían provocar cierta depresión.

Carlos Peña quiere recuperar su mejor versión y alejarse del clima británico, eso que le otorga la oferta de Cruz Azul.