Cruz Azul pagó 21.5 millones de dólares por las transferencias de los delanteros Martín Cauteruccio, Milton Caraglio, Édgar Méndez y Jonathan Rodríguez, de acuerdo con datos de Transfermarkt.

Pero la inversión se ha traducido en 42 goles entre los cuatro jugadores. Es decir, una anotación de cada elemento le ha costado al equipo aproximadamente 511,000 dólares.

Los cuatro futbolistas fueron fichados con la aprobación del entrenador Pedro Caixinha y del director deportivo Ricardo Peláez, y ambos le dieron el visto bueno a Caraglio y Rodríguez.

“Cauteruccio es un caso especial”, opina Carlos Hermosillo, exdelantero del club en la década de los 90.

“Tiene 19 goles en 85 partidos y eso no es aceptable para un delantero. El atacante podrá participar en la construcción del juego, pero su función principal es anotar y eso no lo ha podido realizar regularmente. Quizá en San Lorenzo (su anterior equipo) le fue muy bien, pero en Cruz Azul no ha rendido lo que se espera de un atacante”, dice.

El promedio goleador del uruguayo es una anotación cada cuatro partidos desde que llegó al club. Es el mismo promedio que registran Caraglio y Rodríguez, mientras que Méndez marca una vez cada cinco partidos.

Pero en el equipo mantienen la confianza en los cuatro elementos. Caixinha, por ejemplo, ha dicho en varias ocasiones que confía en ellos y que su mala racha es algo que pasan todos los delanteros. Pero en el partido contra Toluca modificó su discurso y dijo que los invitaría a comer para saber qué era lo que pasaba con ellos.

Ninguno de los cuatro ha anotado en las seis fechas del Clausura 2019.

“No se trata de invitarlos a comer. El entrenador tiene que ponerlos a practicar definiciones, si es necesario durante horas. Es cierto que los delanteros sufrimos de malas rachas, pero cuando marcas tan pocos goles en muchos partidos es que algo está sucediendo”, agrega Hermosillo.

Jesús Corona, capitán del equipo, no coincide con Hermosillo. Mantiene la confianza en los cuatro jugadores y en el resto de los jugadores ofensivos de la plantilla. Menciona que se ha acercado a platicar con ellos.

“Estoy seguro de que en cualquier momento pueden romper la mala racha”, expresa.

Pero para el exdelantero la falta de gol de esos elementos se basa en más factores. Sostiene que Caixinha le ha dado muchas oportunidades a Cauteruccio, mientras que Caraglio no ha tenido las mismas. En el caso de Rodríguez —que el torneo pasado con Santos Laguna convirtió nueve tantos— dice que no juega en la misma posición en Cruz Azul que cuando lo hacía con los laguneros.

“En Santos arrancaba desde una de las bandas y se asociaba con los jugadores que estaban en el centro del campo. Al final, casi siempre terminaba las jugadas muy cerca de la portería. Pero en Cruz Azul no juega así. No encuentra socios y generalmente juega muy aislado”.

Roberto Alvarado y Martín Zúñiga son los otros atacantes que Cruz Azul tiene en el plantel. Aunque Transfermarkt no tiene registros sobre el precio de sus transferencias, tampoco han anotado recientemente y, en el caso de Zúñiga, apenas ha jugado cinco partidos desde que llegó a la institución.

Alvarado registra en total 15 partidos de Liga MX sin anotar y su último gol se remonta hasta el 2 de septiembre del año pasado.

“El problema del equipo, por lapsos, no sólo es la definición frente a la portería. También es la generación de jugadas de peligro. En la Liguilla pasada y algunos juegos de este torneo han dejado de crear opciones de gol en varios lapsos de los partidos y eso destaca la falta de gol que tiene el equipo”, expone Hermosillo.