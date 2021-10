Cruz Azul rompió su maldición de 23 años sin título durante el torneo pasado con un rendimiento altamente notable: fue líder general durante el 64% de la fase regular, la mejor ofensiva (26 goles), la mejor defensa (11) y empató el récord de León y Necaxa de más victorias consecutivas (12). Todos esos logros llegaron al éxtasis en mayo con la obtención del trofeo, pero a partir de junio las cosas han cambiado.

Entre septiembre y octubre, Cruz Azul ha prestado a 10 elementos a seis selecciones (México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Perú y Paraguay) para participar en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. Estas han sido competencias constantes durante cada mes y que tardan al menos seis días de concentración más los viajes a Centro y Sudamérica.

Las ausencias no sólo se miden en los días que los jugadores viajan con sus selecciones, sino también en su recuperación cuando regresan a La Noria, ya sea por lesiones o cansancio: “Está claro que esto nos complica, pero bueno, las reglas están dadas y hay poco que protestar. Lo que nos deja mal sabor es que cuando empezamos a recuperar (jugadores), todos se van a la selección”, dijo el entrenador de Cruz Azul, Juan Reynoso, previo a la fecha FIFA de septiembre.

Al fin entre las jornadas 13 y 17 del Apertura 2021 ya no habrá otra fecha FIFA, pero las consecuencias ya quedaron marcadas para Cruz Azul, que a falta de cinco juegos para terminar su fase regular (tiene uno pendiente) se ubica en séptimo con 18 puntos, 10 menos que el líder América.

La caída del equipo se nota más en su rendimiento como local, ya que de seis partidos disputados en el estadio Azteca solo ha ganado dos, empatado tres y perdido uno, lo que le deja una efectividad del 50%. A estas alturas del Guardianes 2021, el torneo del título, tenía un 83% con cinco victorias y una derrota también jugando en su casa.

“El plantel da como para que a pesar de las ausencias nos podamos reinventar. Aunque no se nos han dado los resultados, estamos cerca de la clasificación (…) Esperemos tener paciencia, y que las cargas de trabajo sean las adecuadas. Tenemos que remar contra corriente otra vez, pero estaremos listos para lo más importante, que es la parte final del torneo”, ha reflexionado Reynoso a lo largo de las fechas FIFA.

Cruz Azul empezó el torneo en casa con una sorpresiva derrota ante Mazatlán FC y no ha logrado colocarse entre los cuatro primeros lugares (que evitan el repechaje) a lo largo de las 13 jornadas, pues su puesto más alto ha sido el quinto. Además, La Máquina está fuera del top 5 de mejores ofensivas (es sexta) y es tercera en mejor defensa.

“Sin duda las convocatorias han afectado bastante a Cruz Azul en cuestión de disponibilidad de jugadores. Atlas, por ejemplo, tiene ocho jugadores con más de 1,000 minutos en el torneo y Cruz Azul solo uno. Claramente es un tema de disponibilidad, a lo mejor están pero no en condiciones de jugar 80 o 90 minutos a máximo nivel. Si ves los primeros 30 jugadores de la liga con más de 1,000 minutos no aparece uno solo de Cruz Azul; disponibilidad no quiere decir solo que estén, sino cuántos minutos pueden jugar sin tener un riesgo de lesión o sobrecarga”, señala a este diario, Luis Fernández, CEO de Under Data, consultora especializada en data scouting del futbol.

A nivel individual, el torneo pasado Cruz Azul fue protagonista en la tabla de goleo y de asistencias. Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez fue el tercer mejor anotador con nueve y ahora Santiago Giménez tiene cuatro. En pases para gol, Luis Romo fue el segundo mejor del Guardianes 2021 con cinco y en este momento del Apertura 2021 Orbelín Pineda tiene dos.

“Orbelín ha mantenido su curva de rendimiento en la trayectoria deseada, incluso mejor que la temporada pasada, aunque no sea tan notorio porque el club no está teniendo el mismo nivel, eso le debe servir para cuando esté en Europa el próximo año. El tema es distinto con Romo, pues acumula muchos más minutos de juego y kilómetros de viaje y si bien no ha bajado su rendimiento debería tener uno mejor que el torneo anterior, pero necesita un poco de descanso, también por ser un jugador que ocupa muchas posiciones, central, contención o interior; no ha tenido el descanso que necesita para tener el nivel óptimo”, agrega Luis Fernández.

Plataforma internacional y revalorización de mercado

Los 10 jugadores del actual plantel de Cruz Azul que han sido seleccionados al menos una vez en el último bimestre son: Orbelín Pineda, Luis Romo, Julio César Domínguez, Roberto Alvarado y Santiago Giménez por México; Jonathan Rodríguez por Uruguay; Juan Escobar por Paraguay; Yoshimar Yotún por Perú; Bryan Angulo por Ecuador; y Rómulo Otero por Venezuela. El peruano es el que más desgaste ha tenido a nivel internacional, participando en 86% de los minutos de su selección.

El campeonato y el alto rendimiento general del equipo en el primer semestre de 2021 impulsó a elementos como Domínguez y Angulo a regresar a sus respectivas selecciones después de tres años, mientras que a Giménez le permitió convertirse por primera vez en seleccionado de categoría mayor.

“El gran trabajo en La Noria no pasa desapercibido. Gerardo Martino (entrenador del Tri) tiene la garantía de que los jugadores de Cruz Azul están tanto física como tácticamente a un nivel excelente para adaptarse a las necesidades de la selección, aunque, antes que nada, hay que mencionar que Juan Reynoso tiene un gran mérito usando a profundidad a su plantel completo. Sabe utilizar a los que no contaban y mejora a los que ya eran titulares. En general, Cruz Azul lleva bastante tiempo acertando con sus incorporaciones tanto en el mercado nacional como internacional”, señala a El Economista, Bela Csanyi, analista de valores del futbol en Transfermarkt.

De acuerdo a la más reciente actualización de este sitio especializado, Luis Romo alcanzó un valor de mercado de 10 millones de euros, el segundo más alto de la Liga MX sólo atrás de los 14 que vale el francés Florian Thauvin, de Tigres. Desde que llegó a Cruz Azul, Romo se ha convertido en un asistente frecuente a la selección mexicana y su cotización pasó de tres millones en enero de 2020 a los 10 de la actualidad.

Otro jugador revalorizado es Orbelín Pineda, que ha pasado de 7.5 millones a nueve en su estancia con La Máquina, además de ser referente a la ofensiva con la selección en eliminatorias, marcando un gol ante Costa Rica y asistiendo a Hirving Lozano contra Honduras. En total, tras la actualización de Transfermarkt, tres de los 10 jugadores más valiosos del futbol mexicano son de Cruz Azul, superando a Tigres, Monterrey y América que tienen entre uno y dos.

“Parece que la época de experimentos frustrados en fichajes de Cruz Azul ha llegado a su fin. No gasta poco, pero los que vienen generalmente cumplen. Detrás hay un claro concepto de lo que necesita el equipo y de lo que ofrecen los jugadores: Romo es el comandante en el mediocampo que no había antes, mientras que Pineda o Roberto Alvarado vinieron como talentos ofensivos con un gran futuro por delante. Y ya viene el siguiente reto, pues por muchos años la línea defensiva casi no ha cambiado, pero considerando la edad de ‘Cata’ Domínguez, Pablo Aguilar o Adrián Aldrete, en un futuro no tan lejano toca repetir los aciertos anteriores en la búsqueda de estos relevos en defensa”, agrega Bela Csanyi.

