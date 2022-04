A falta de una jornada para que concluya el torneo Clausura 2022 de la Liga MX, Cruz Azul ya tiene asegurado su boleto al menos a la fase de repechaje, por lo que vivirá su cuarto certamen consecutivo en fase de postemporada. A pesar de que en ese lapso ya logró romper la sequía de 23 años por el ansiado título, el equipo cementero ha vuelto a generar incertidumbre en sus aficionados al vivir su semestre con más derrotas como local en el último sexenio.

Durante este Clausura 2022, Cruz Azul terminó con cinco derrotas jugando como local: contra Necaxa (1-2 en la jornada 5), Santos Laguna (1-2 en la jornada 7), Puebla (1-3 en la jornada 9), Chivas (0-1 en la jornada 14) y Atlético de San Luis (0-1 en la jornada 16). La última vez que el equipo cementero sufrió cinco descalabros en casa en un mismo torneo había sido el Apertura 2016, cuando todavía jugaban en el estadio Azul.

“Los que estamos en el futbol hace tiempo lo tenemos claro: la verdad no nos asusta. Si yo viera un equipo indolente, quiero tanto a esta institución que yo simplemente diría que ya no estoy aportando. Veo la respuesta de los chicos, lo otro siempre va a depender de lo que diga la directiva. En mi caso, repito que quiero tanto a esta institución que, si yo veo que soy un problema, no necesito que me corran”, señaló el entrenador de La Máquina, Juan Reynoso, tras su quinta derrota como local en el Clausura 2022.

La efectividad de Cruz Azul como local en este torneo fue del 44% con solo 12 de 27 puntos posibles, menos que Chivas (14) y Monterrey (15), que se encuentran debajo en la tabla general. En contraste, durante el Guardianes 2021, cuando La Máquina alzó el trofeo de campeón, su efectividad en casa fue del 81% al obtener 22 de 27 puntos.

Aunque Juan Reynoso ha reiterado a lo largo de su gestión en Cruz Azul que las bajas no son pretexto para los malos resultados, en el Clausura 2022 su equipo ha sufrido las ausencias de al menos cuatro titulares por lesión: el portero y capitán, Jesús Corona; el defensa, Pablo Aguilar; el mediocampista creativo, ‘Charly’ Rodríguez; y el extremo, Christian Tabó. A eso se agrega la partida a media temporada del delantero ecuatoriano, Bryan Angulo.

Sin Angulo ni Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, que se fue antes de iniciar este torneo, Cruz Azul perdió fuerza ofensiva en casa, donde solo anotó nueve goles en nueve partidos; a esas alturas del Guardianes 2021 ya sumaba 16 dianas y el propio ‘Cabecita’ encabezaba el liderato de goleo de la liga. La ausencia de un relevo goleador queda exhibida al ver la tabla de mejores anotadores de La Máquina en este Clausura 2022, encabezada por el lateral derecho Juan Escobar (cuatro goles), así como ’Charly’ Rodríguez y Santiago Giménez (ambos con tres).

Para este torneo Cruz Azul se reforzó en delantera con Uriel Antuna, Christian Tabó, Ángel Romero e Iván Morales, pero entre los cuatro solo suman tres goles. Pese a esa baja cifra, no hay más nombres de peso que les compitan el puesto, ya que las otras opciones ofensivas en el plantel son el venezolano Rómulo Otero, que en los dos torneos que lleva en México no ha logrado jugar ni siquiera 200 minutos, y el canterano Rodrigo Huescas (18 años), que apenas tiene tres partidos en Primera División.

Datos compartidos a este diario por Under Data, consultora especializada en análisis de estadísticas del futbol, señalan que el promedio de goles por partido de Cruz Azul bajó de 1.43 en el Guardianes 2021 (el torneo del título) a 1.33 en el Clausura 2022; las jugadas de gol también cayeron de 5.5 a 4.4; los tiros bajaron de 12 a 10; y la efectividad de pases se redujo de 83% a 80%, aunque estas cifras engloban el rendimiento del club tanto de local como de visitante.

Sin embargo, los cementeros aumentaron sus cifras en algunos rubros, como en la efectividad de los centros al pasar del 23% al 29%, robos de balón con éxito del 51% al 54% e intercepciones de 40 a 44 (promedio por partido). En cuestión defensiva, La Máquina ostenta (hasta la jornada 16) la tercera cifra más baja de goles en contra con 17, detrás de los 14 que ha recibido Atlas y los 13 de Pachuca.

Cruz Azul ya no depende de sí mismo para meterse entre los primeros cuatro de la tabla y asegurar un boleto directo a la liguilla. Pachuca y Tigres ya tienen asegurados dos de esos boletos, mientras que si Puebla y Atlas ganan ocuparán los otros dos. La Máquina, aunque derrote al América, tendría que esperar que camoteros o rojinegros pierdan para así esquivar el repechaje.