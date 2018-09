Las cifras sobre el impacto mediático de los tres finalistas al premio The Best que otorga la FIFA al mejor jugador de la última temporada indican que Cristiano Ronaldo supera a sus dos rivales sobre un margen de 10 a uno y cinco a uno.

Es decir que, por cada búsqueda en Internet sobre los nombres de Luka Modric y Mohamed Salah, hay 10 y cinco personas, respectivamente, que mediante el buscador de Google indagan para obtener información del delantero portugués.

El premio que designará al mejor jugador del último año, y cuyos tres finalistas llegan después de una temporada de éxitos deportivos que los avalan, como Cristiano y Luka Modric, campeones por tercera ocasión consecutiva de la Champions League, la supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Al mediocampista croata habrá que añadirle el balón de oro del mundial de Rusia 2018 y llevar a su selección, Croacia, a la final ante Francia. También se encuentra Mohamed Salah y su irrupción como goleador en la Premier League con Liverpool; pero, ¿cuál será la repercusión del resultado ante una diferencia tan amplia en el impacto mediático de los tres nominados?

Desde el año pasado FIFA le dio 25% de la decisión del ganador a los aficionados. Anteriormente eran los capitanes, entrenadores de selecciones nacionales y periodistas quienes votaban por el que consideraban mejor jugador del año. Ahora, los aficionados pueden emitir su voto en la sitio web del organismo, previo registro, para contribuir a la designación del ganador.

Los momentos clave de los nominados

Cristiano le gana a sus rivales en el motor de búsquedas de Google, en una relación de 10 veces a uno sobre Luka Modric, y de cinco a uno frente a Mohamed Salah, según la herramienta Google Trends y tomando en cuenta el promedio de búsquedas en Internet en los últimos 12 meses.

La influencia mediática de Cristiano se nota sobre todo en el continente africano, ya que de las 10 naciones que más veces han buscado el nombre del futbolista portugués seis son países africanos (Costa de Marfil, Guinea, República Democrática del Congo, Nigeria, Camerún y Ghana. Aunque son un total de 74 países los que contribuyen al impacto mediático de Cristiano Ronaldo, a través de las búsquedas en Internet, y que 40% corresponde a países europeos, los que más veces buscan información relacionados con el delantero de Juventus son las naciones africanas.

El punto más alto de número de búsquedas sobre Cristiano Ronaldo se originó durante la eliminación de la Selección de Portugal ante Uruguay en el Mundial de Rusia 2018. El segundo momento de mayor impacto fue cuando anotó un gol de chilena en la fase de cuartos de final de la Champions League al que ahora es su equipo, Juventus; y el tercer momento que generó mayores búsquedas fue cuando se confirmó su traspaso al futbol italiano.

Luka Modric tiene el respaldo europeo, ya que siete de las 10 naciones que más veces lo buscan en Internet son de ese continente, aunque también llega a tener trascendencia en Japón y Hong Kong.

El mediocampista sufrió un foco mediático exponencial a partir del Mundial de Rusia 2018, cuando los motores de búsqueda registraron que aumentaron por 40 veces el promedio de búsquedas respecto a los 12 meses anteriores.

Aún en el momento de mayor repercusión de Luka Modric, Cristiano Ronaldo generaba el doble de búsquedas que el mediocampista en Internet.

En el caso de Mohamed Salah, el vínculo religioso, los logros deportivos y la lesión del hombro marcaron su estatus mediático en el último año, ya que de los 10 países que más noticias, videos y sucesos relevantes buscaron información sobre el futbolista egipcio, nueve profesan o es mayoría la religión musulmana, como Siria, Emiratos Árabes Unidos, Túnez, Arabia Saudita, Líbano, Kuwait, Sudán y, por supuesto, Egipto, la nación que más busca estar informada del delantero de Liverpool.

Salah tuvo un mayor impacto mediático que Luka Modric, y se vio reflejado durante la final de la Champions League y al momento de su lesión del hombro, razón por la que abandonó el partido antes de que terminara el primer tiempo de la final ante Real Madrid.

En ese momento apenas estuvo 20% por debajo de las búsquedas que generaba Cristiano Ronaldo, respecto a las tópicos que generaba el futbolista egipcio en Internet.

El año pasado, Cristiano Ronaldo arrasó en el rubro donde se intervinieron los aficionados en la votación del premio The Best, ya que 77% de los seguidores designó al portugués como el mejor jugador del año. Si fuera por el impacto mediático que genera Cristiano, seguramente volvería a ganar.

The Best, una ceremonia de 7 millones de dólares

La ceremonia The Best —el evento de la FIFA que premia a lo mejor del futbol mundial— se desarrolla con ese nombre desde el 2016 y este año costó organizarlo 7 millones de dólares, de acuerdo con datos obtenidos por El Economista de los reportes financieros del organismo de futbol internacional.

Así que entre el 2016 y 2018 la FIFA ha gastado para el glamour que se presenta en la ceremonia más de 18 millones de dólares.

¿Qué tan importante es el evento para el organismo rector del futbol mundial?

Pues invierte más en The Best que lo que gastó en el Mundial de Playa o el Mundial FIFA Interactivo del año pasado, ambos con inversiones que no superaban los 5 millones de dólares.

“Estamos invirtiendo en los mejores premios de futbol de la FIFA para elevar el perfil de eventos y aumentar su comercialización valor en una escala global. Por otro lado, FIFA espera un mayor ingreso de este evento, que en menos compensar el aumento en los gastos”, detalla el organismo cuando justifica en su informe por qué hace el gasto.

The Best cuesta mucho más que la organización de los premios Goya (4 millones de dólares), pero todavía están lejos del glamour y lujo de los Oscar, que invierten al menos 40 millones de dólares, según cifras de ambas academias.