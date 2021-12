Aunque aún no hay registros de que la variante Ómicron se haya desatado en el deporte, continúan los estragos por el alto número de contagios de Covid-19 en ligas élite, provocando cada vez más aplazamientos de partidos incluso donde no había ocurrido.

Durante el fin de semana, la NBA decidió suspender un total de cinco partidos debido al impacto de los contagios, que ha mermado las plantillas de diversos equipos. Los aplazamientos corresponden a tres del domingo, en los duelos entre Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets ante Denver Nuggets y Philadelphia 76ers frente a New Orleans Pelicans.

De igual forma, se suspendieron uno del lunes entre Toronto Raptors y Orlando Magic, así como el del martes entre Nets y Washington Wizards.

Con esto, ya van un total de siete partidos aplazados en el mejor baloncesto del mundo, contando los del 14 y 16 de diciembre que involucraban a los Chicago Bulls (primero contra Detroit Pistons y luego contra Toronto Raptors). A medida que aumentan los contagios, la NBA está discutiendo modificaciones a sus protocolos de salud y seguridad con la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, incluidas posibles opciones de expansión de la lista.

Uno de los equipos fuertemente afectados es Brooklyn Nets, donde ya hay nueve jugadores forzados a la cuarentena, incluyendo a las súper estrellas Kyrie Irving y Kevin Durant. El base y el alero deben aislarse durante 10 días hasta no dar con resultados negativos separados uno del otro por 24 horas, no obstante, Irving sólo podría jugar los partidos de visitante, ya que el estado de New York exige la vacunación obligatoria de los deportistas profesionales.

Los jugadores que no estén completamente vacunados deben ingresar a los protocolos de salud y seguridad si se encuentran en contacto cercano con una persona que ha dado positivo. A partir del viernes, los jugadores que no hayan recibido una vacuna de refuerzo estarán sujetos a restricciones más estrictas, incluidas las pruebas del día del juego.

Los cuerpos técnicos también se están viendo afectados, ya que el entrenador en jefe de los Lakers, Frank Vogel, se perdió el juego del domingo contra los Bulls después de ingresar a los protocolos. El entrenador de los Indiana Pacers, Rick Carlisle, el entrenador de los Kings, Alvin Gentry, y el presidente de Toronto, Masai Ujiri, también están en dichos protocolos.

En cuanto al impacto en los fanáticos, los Raptors anunciaron el 15 de diciembre que jugarán partidos en casa al 50% de su capacidad (cerca de 9,900 aficionados). Actualmente son el único equipo que ha anunciado una política de capacidad de arena actualizada.

Por su parte, la NFL vivió el primer aplazamiento de partidos de la actual temporada, con tres que tuvieron que ser removidos de su horario original durante la semana 15. El comisionado de la liga, Roger Goodell, había dicho en julio que los juegos no se reprogramarían debido a brotes de equipos y, en cambio, se perderían. La liga completó la temporada pasada según lo programado, pero tuvo que reprogramar 15 juegos en el camino.

Respecto a la semana 15 actual, los juegos que cambiaron fueron el de Cleveland Browns contra Las Vegas Raiders, que pasó de sábado a lunes, así como los de Los Ángeles Rams contra Seattle Seahawks y el de Washington Football Team contra Philadelphia Eagles, que se aplazaron hasta el martes.

De acuerdo con reportes de CBS Sports, la NFL cuenta ya con más de 120 jugadores en la lista de bajas por los protocolos de covid, presentes en 27 de los 32 equipos. De los clubes más afectados están los Browns con 19 en dicho listado, los Rams con 17, Washington con 14 y los Bears con 11.

kg