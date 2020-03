Hablar del tema es difícil. El tenista Taylor Fritz agacha la mirada, mueve la cabeza en señal de preocupación y responde: “Es un asunto muy grande. Definitivamente me preocupa estar seguro, hay ciertos lugares a los que vamos por el tour que me preocupan, tendremos que esperar a que pasen un par de semanas o meses para ver cómo afecta al tour”.

La situación es aún más delicada para Xiyu Wang y Yafan Wang, tenistas chinas que declinaron en Acapulco la petición para hablar al respecto. Ser un deportista profesional implica realizar viajes al año, hoy el mundo enfrenta una crisis de salud pública. ¿Cómo enfrentar esta crisis cuando eres tenista?

Tanto ATP como WTA toman medidas para proteger a sus deportistas. Ya se han cancelado o aplazado al menos seis torneos en diferentes países. Los primeros fueron cuatro torneos Challenger en China programados en el mes de marzo, conforme avance la situación se considerará si continuar o seguir suspendiendo los eventos. En Italia se canceló la final del ATP Challenger en Bérgamo, el país posee la mayor cantidad de casos confirmados en Europa. En España se aplazó el primer torneo Challenger ATP de la temporada, cuyo comienzo estaba previsto el día 23 de marzo en el Club de Tenis Chamartín.

Voceros de la WTA expusieron a este diario: “No hay nada más importante que proteger la salud de nuestras jugadoras, del staff WTA y de los aficionados que asisten a los eventos. La WTA está en comunicación con los gobiernos locales, agencias de viaje y agencias de salud para asegurarnos de que tenemos la información más actualizada sobre este virus. Informamos sobre precauciones de salud y seguridad, restricciones de viaje y los últimos avisos de salud que pueden afectarlos. No bajaremos la guardia en la gestión de esta situación tan difícil”.

“Ellos toman muchas precauciones para ayudarnos a no enfermarnos, usar desinfectante de manos, mantenerse con el servicio a cuarto, no salir a lugares riesgo. Hacen un muy buen trabajo con eso, no creo que nos esté afectando”, señaló la campeona de dobles en el AMT Desirae Krawczyk.

“Ojalá se controle lo antes posible. Necesitamos encontrar el remedio y que frene esta incertidumbre y psicosis que se percibe. La humanidad necesita que esto frene y todo vuelva a la normalidad”, refirió Rafael Nadal.