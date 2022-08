Coric se reencuentra con su mejor nivel en Cincinnati

Borna Coric coronó un notable regreso de lesiones cuando capturó su primer título ATP Masters 1000, superando a Stefanos Tsitsipas 7-6 (0), 6-2 en la final del Cincinnati Open.

El croata, que competía en su primera final a nivel de gira desde 2020, derrotó a Rafael Nadal camino a su segunda final de Masters 1000. Con la presión puesta, Coric demostró valentía contra el griego, remontando un 1-4 en el primer set, antes de superar al cuarto sembrado en el segundo set para triunfar después de una hora y 57 minutos en Cincinnati.

Coric se perdió la mayor parte de la temporada pasada debido a una lesión en el hombro y entró en el cuadro de Cincinnati ocupando el puesto 152. Sin embargo, está en el número 29, luego de su racha positiva.

“Al principio no estaba jugando muy bien y él me presionaba mucho. Pero comencé a sacar mejor y jugar mejor y estaba luchando duro. Luego, en el segundo set, pensé que jugué el mejor set de todo el año”, dijo Coric.

Coric perdió solo un set durante su carrera hacia el partido por el campeonato en su sexta aparición en el evento de cancha dura, y también derrotó a Lorenzo Musetti, Nadal, Roberto Bautista Agut, Felix Auger-Aliassime y Cameron Norrie. El jugador de 25 años ahora ha ganado tres títulos a nivel de gira en las tres superficies, habiendo alcanzado el éxito en arcilla en Marrakech en 2017 y en hierba Halle en 2018.

“Gracias a mis padres, que no están aquí, mi hermana y mi equipo. Ha sido muy duro para nosotros. Con mi fisio, si no lo tuviera no estaría en la cancha. Luego, por supuesto, a mi entrenador de tenis, Mate. Hemos estado trabajando muy duro y ahora estamos aquí”.

Tsitsipas que eliminó en semifinales a Daniil Medvedev, salió volando de los bloqueos en un apasionante primer set cuando abrió los hombros para tomar una ventaja de 4-1. Con un desempate para decidir el primer set, fue Coric quien corrió a toda velocidad, aprovechando los errores inoportunos de Tsitsipas para liderar.

“Me llevo la habilidad para entender que lo podría haber hecho mejor. Supongo que estaba demasiado relajado para perder. Él ha sido claramente lo contrario que yo, mucho más metido en el partido. A veces al estar relajado no estás tan presente en el momento. Se lleva ese momentum que intentas conseguir”, dijo el griego tras la derrota.

