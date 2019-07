El presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Javier Salinas, indicó que el contrato firmado por la LMB y MLB fue del conocimiento de los presidentes y/o propietarios de los 16 equipos, y que todos cuentan con una copia del convenio.

“No puedo firmar un documento que no está avalado por la Asamblea de Dueños. Se aprobó en dos reuniones, por unanimidad. Fue un año de negociaciones. Se están vendiendo jugadores”, dijo.

El martes, La Afición y Séptima Entrada dieron a conocer las condiciones por las que MLB no pagaría el bono a una organización de la LMB y añadieron que fue una cláusula que se le comunicó al presidente del circuito.

El punto al que se hizo referencia fue el punto III inciso C, en donde se indica que la organización de la LMB no obtendrá pago por la venta y firma de una pelotero que “haya estado bajo contrato con el equipo de la LMB por menos de un año y que tenga menos de dos años residiendo en México”.

Salinas reiteró que todo se dio a conocer en dos asambleas.

“Había muchas áreas de oportunidad en toda la cadena de venta y hoy hay reglas claras de cómo un jugador es elegible para una posible venta”, sostuvo.

Los propietarios y presidentes de las 16 franquicias se reunirán en tres semanas para dar seguimiento al tema, que no significa que sea una asamblea extraordinaria. La segunda reunión programada será para tratar temas de negocios. Destacó que hay unión en la LMB.

En tanto, José Maiz García, presidente de los Sultanes, declaró en una entrevista hecha por Blanca Cisneros, que a los jugadores que han firmado les han pagado el bono, pero del resto se supone que no va a llegar.

José Maíz mencionó que estuvo en las negociaciones del acuerdo y fue de los que solicitó que la proporción que se le daría a las franquicias por la firma de un jugador fuera mayor.

“Me llamó mucho la atención que el contrato no viniera como habíamos tratado. No se me hace correcto que se cambiaran cosas que no habíamos tratado. Son cosas que en la LMB se dio por hecho y se firmó”.

•••

La Selección Mexicana de Beisbol sumó al patrocinador ’47, como marca oficial de las gorras que porten los peloteros en categoría mayor, femenil, Sub 23 y Sub 18. El acuerdo es por los próximos tres años.

El selectivo comenzará a usar este tipo de gorra para el Premier 12, y se podrá comprar a partir de octubre, en los partidos amistosos. Es el primer selectivo al que patrocinan. Los cuatro tipos de gorras están en el rango de precios de 549 a 699 pesos. Los colores que se usarán son verde y rojo.

La marca tiene un año operando en el país, y tiene presencia en 52 naciones. Tienen licencia de ligas como MLB, NBA, NFL y NHL. Por ahora, el comité no ha seleccionado al mánager que estará a cargo del selectivo mexicano. Parte de las decisiones en el selectivo las tomará el comité, que elegirá nueve bateadores y seis lanzadores.

El comité lo conforman tres gerentes deportivos de la LMB; dos gerentes de la Liga Mexicana del Pacífico; Enrique Mayorga, presidente de la Federación Mexicana de Beisbol; Edgar González, director de Probeis; Javier Salinas, presidente de la LMB; Omar Canizales, presidente de la LMP; el mánager, y un exjugador de Grandes Ligas.

Los presidentes de ambos circuitos forman parte del comité, tienen voz, pero no votarán en las decisiones. Ambas ligas ofrecieron sus equipos técnicos.