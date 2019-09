La victoria 30-14 de los New England Patriots sobre los New York Jets en la Semana 3 no sólo sirvió para que el equipo se mantenga invicto, sino para seguir alimentando la leyenda del binomio Brady-Belichick.

Con el triunfo, los Patriotas llegaron a 116 juegos ganados en una década (2010-2019), 113 con Tom Brady como titular, cifra que podrán incrementar esta temporada, y superaron los 115 obtenidos por los Indianapolis Colts, liderados por Peyton Manning del 2001 al 2010.

Tom Brady, al vencer a los Jets, lanzó 306 yardas por aires y tuvo dos pases de touchdown, al conectar con Julian Edelman y con Phillip Dorsett Nueva Inglaterra permitió sólo 105 yardas al equipo de Nueva York, la cantidad más baja en la era de Bill Belichick.

El receptor abierto Antonio Brown anunció su retiro de la NFL, justo un día después de que fue cortado por Patriotas de Nueva Inglaterra. A través de sus redes sociales, “AB”, de 31 años de edad, aprovechó para criticar también a los dirigentes de los equipos, quienes en cualquier momento pueden cancelar contrato, como ocurrió en su caso al ser investigado por agresiones sexuales.

“Estos dueños pueden cancelar acuerdos cuando sea y cuando quieran. Veremos si la Asociación de Jugadores de la NFL los responsabiliza”, señaló.

Cousins mantiene su racha

Kirk Cousins, en el triunfo de los Minnesota Vikings 34-14 ante los Oakland Raiders, conectó en la zona de anotación con Adam Thielen, suma 19 juegos consecutivos con al menos un pase de touchdown y ostenta la racha activa más larga en la NFL. El corredor Dalvin Cook acumuló 110 yardas por tierra y aportó una anotación. Thielen también tuvo un acarreo de una yarda para anotar y es el primer receptor de la franquicia con touchdown por tierra y aire en un mismo juego desde 2013. Además, fue la victoria 500 en la historia de la franquicia, postemporada incluida.

Cooper brilla con Dallas

Amari Cooper atrapó dos pases de touchdown y los Dallas Cowboys derrotaron 31-6 a los Miami Dolphins. Cooper ha disputado 12 juegos con Dallas y acumula 10 recepciones de anotación, la cantidad más alta para un jugador del equipo, en esa cantidad de partidos, desde 1970. Dak Prescott también consiguió touchdown por tierra y llegó a ocho juegos con al menos dos pases de anotación y una más por tierra, tres más que cualquier otro quarterback en la Liga desde el 2016.

KC sabe superar a Jackson

Kansas City ganó 33-28 a los Ravens. En nueve juegos como titular con Baltimore, el quarterback Lamar Jackson sólo ha perdido dos juegos en la NFL.