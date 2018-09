¿Cuál es el desafío de ser parte del equipo médico de los New York Yankees? Paul Lee, médico internista de la organización, respondió que lo más importante es que el jugador debe confiar en los especialistas y lo que más puede limitar a tener una buena salud es la falta de sinceridad.

Paul Lee trabaja con la organización desde el 2007, además es miembro de la Asociación de Médicos de las Grandes Ligas. También se desempeña como jefe médico del equipo de futbol New York City, desde el 2014.

“Pero si el atleta entiende que estamos para ayudar y no estamos para mandarlos de regreso al campo de juego de nuevo para que el equipo gane, entonces realmente nos dicen que lo que les está sucediendo, porque no podemos ayudar si no son honestos con nosotros y cuando el equipo pierde la confianza en su equipo médico empeoran las cosas”, añadió el especialista.

Uno de los inconvenientes que se presenta, en ese proceso de establecer la confianza entre el jugador y el médico, es que en algunos casos los beisbolistas se convierten en celebridades y les es complejo saber en quién confiar.

Paul Lee ejemplificó: “A veces no son tan honestos en decir los síntomas y el reto es cómo ganarse la confianza de estos jugadores, para que puedan decir qué es lo que realmente les molesta (...) pero si creen que los voy a ayudar genuinamente, van a escuchar los cambios que les pido, pero antes te tienes que ganar la confianza y el respeto”.

Para los especialistas, es importante que para el atleta quede claro que no es un fan sino un doctor. Se han presentado casos en los que el atleta quiere un medicamento o tratamiento específico, pero si evalúan que no es el correcto, evitan administrarlo.

El problema es que pueden acudir con otro médico que les da lo que le soliciten, aunque no sea bueno para ellos, y el médico de los Yankees reiteró que por eso es tan importante que los doctores se ganen la confianza, para que tengan en cuenta que, cuando tienen una respuesta negativa, sean conscientes de que es por su propio bien.

Las franquicias de las Grandes Ligas cuentan con un equipo médico de cuatro a más de 10 doctores, en algunos casos es porque se requiere a personal especializado en ciertas áreas, así que se cuenta con médico internista, ortopedistas y especialista en medicina del deporte. Son más de 150 especialistas los que trabajan en la MLB.

El deporte ha evolucionado, ¿en el ámbito médico en qué se hace énfasis?

El beisbol está más preocupado en temas como la nutrición, creo que algunos otros deportes como el futbol lo hizo un poco antes y, ahora, se está tratando el tema de las conmociones y se preocupan más por la cuidar al beisbolista y que no jueguen lesionados.

En la MLB, se documentaron 56 casos de conmociones cerebrales de la campaña del 2015 a la presente temporada, según datos de Spotrac. Mientras que en la NFL se registraron 281 lesiones cerebrales durante la temporada pasada.