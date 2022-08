La sexta edición del Abierto de Los Cabos (ATC) brilla en el mundo del ATP por las siguientes fortalezas: geográficamente es un puente hacia los tres torneos en cancha dura que se juegan antes del US Open a finales de agosto. Y a la par, ya le compite al ATP 500 en Washington, pues la sede mexicana tiene al número uno del mundo Daniil Medvedev y al nueve, Felix Auger-Aliassime.

“La parte geográfica de Los Cabos es muy buena, los jugadores no tienen gran desgaste, hay 26 vuelos directos a Estados Unidos y seis a Canadá, eso ayuda a que los tenistas tengan la facilidad de trasladarse. Sin ser parte del US Open Series, que somos como parte por estar pegados a EU, el puente aéreo facilita los traslados”, dijo a El Economista, el director del Abierto de Los Cabos, José Fernández.

Sin contar al Abierto de Washington y Los Cabos, para finalizar el año, la ATP tiene en su agenda 22 torneos en superficie dura. Antes de llegar al US Open, los jugadores tienen en puerta dos Masters 1000, el Montreal Canadá y Cincinnati Ohio; y el ATP 250 de Winston-Salem de Carolina del Norte.

Mextenis, la empresa que forma parte de Grupo Pegaso y organiza el ATC no tiene ahora, la intención de absorber un costo adicional por un lugar en el US Open Series, que se trata de ocho torneos en cancha dura en América del Norte antes del Grand Slam final del año.

Desde el 2004, los mejores jugadores del mundo en los circuitos WTA y ATP se han reunido para hacer la serie que tiene sus estaciones en: Newport, Atlanta, San José, Washington DC, Cincinnati, Winston-Salem, Cleveland y New York.

“El US Open Series, no es algo que hemos buscado, no nos interesa participar, cuesta, no nos da un beneficio sino un título, pero estemos o no, no significa que daremos en el torneo más puntos y no estamos en Estados Unidos”.

_ ¿Cuáles son los desafíos para competir por la preferencia de los tenistas cuando tienen la opción del ATP 500?

“Tener el Washington Open enfrente complica todo. Los jugadores deciden venir, en ambos eventos tenemos dos tenistas Top 10. En Los Cabos tenemos al número uno y al nueve del mundo y Washington tiene al ocho y al 10. Tenemos a Cameron Norrie. En Washington tienen un cuadro más amplio, con 54 jugadores. Hay muchos jugadores de Estados Unidos que están aquí como Brandon Nakashima y Steve Johnson. Teníamos a John Isner pero por una razón personal se tuvo que ir”.

El nuevo centro deportivo ‘Cabo Sport Complex‘ tiene en sus canchas a un cuadro principal de individuales con 28 jugadores y 16 en dobles. El premio en metálico es de 873, 000 dólares y por primera vez, pudo confirmar la asistencia de tres jugadores dentro del top 10 del ranking mundial (Medvedev, Aliassime y Norrie), eso ocurrió en abril del 2022. El pasado lunes 1 de agosto, el escalafón ATP se modificó.

La expectativa de los organizadores es que con este cuadro de jugadores el Abierto de Los Cabos se consolide como uno de los dos mejores en cuanto al ATP Tour en torneos de categoría 250, que celebra 39 de este tipo a lo largo del año. Por ello, el slogan de campaña de promoción del certamen en su edición 2022 es ‘Stronger than ever’ (Más fuerte que nunca), en alusión al crecimiento al que están llegando.

“Tenemos al número uno del mundo, Medvedev es una persona tranquila, accesible, hemos tenido una gran relación con él. México es un país que permite un Abierto que da la bienvenida a todos. Llegó desde el jueves pasado, enfocado en entender bien la altura, cancha, no hay peticiones o preferencias a parte de los demás tenistas, es amigable. Desde que ganó el US Open en el 2021 ha tenido cinco finales y después de eso, no ha podido levantar un título. Tiene hambre de puntos, y eso es muy bueno porque nos queda claro que dará lo mejor de sí”, explica José Fernández, Director del ATC.

