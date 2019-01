Los Denver Nuggets se colocan entre las tres mejores franquicias de la conferencia Oeste. La quinteta ha ganado el 68% de los encuentros que ha enfrentado en la presente fase regular —la última ocasión en la que registró una situación similar fue en la temporada 2012-2013 y además fue la última vez que accedió a los playoffs—.

Los buenos resultados registrados por la franquicia han colaborado para que los aficionados regresen al Pepsi Center, casa de los Nuggets. En la presente fase regular promedian 18,253 aficionados por duelo.

El 64% de las victorias que acumula han sido como como local. Cada encuentro que disputa como en su arena le significa por venta de boletos aproximadamente 912,650 dólares. Esta cifra se da basada con el valor promedio de las entradas (50 dólares, según datos reportador por Forbes).

El aumento en la asistencia provoca que sea menor el número de butacas vacías en el Pepsi Center, ya que ahora queda sin ocuparse el 5%, si se compara con lo que sucedió en las cuatro campañas anteriores, no se vendían entre el 11 y 24% de los boletos. Fueron tres años en los que no reunían más de 15,000 personas por partido (2014 - 2016) y en aquel momento, la quinteta no acumuló más de 40 victorias.

“El hecho de que demuestren que creen en mí a futuro significa mucho para mí […] Se trata de nuestros jugadores y de poder colocarlos en la mejor posición para que tengan éxito”, mencionó el coach Michael Malone después de que la directiva diera a conocer su extensión de su contrato por dos temporadas (2020).

El tiempo y el trabajo le dieron la razón a Malone.

La presente campaña es la cuarta que el entrenador tiene bajo su mando el equipo y en dicho periodo ha hecho que la quinteta escale posiciones en la conferencia Oeste hasta mantenerla en la segunda posición, situación que no ha sido sencilla por los jugadores que se han lesionado en lo que va de la temporada. Por el momento, no cuenta con Michael Porter Jr., Isaiah Thomas y Jarred Vanderbilt.

Es una quinteta que se caracteriza por tener jugadores que en promedio están entre los más jóvenes en la NBA (24 años). Ellos acumulan al menos dos campañas representado a la organización de Denver.

De los 15 jugadores que tienen en su roster, siete elementos fueron seleccionados del draft del 2014 al del 2018. En el caso de Nikola Jokic, elegido en el 2014, es el que más puntos aporta con encuentro a la organización, con 19.6, además domina el departamento de rebotes, asistencia y robos.

Mientras que los jugadores con mayor experiencia son Isaiah Thomas —estiman que se integre en la segunda semana de febrero, ya que es baja por su lesión en la cadera—, Paul Millsap —es el jugador mejor pagado de la quinteta, con 29.2 millones de dólares— y Will Barton.

Los Nuggets, con su buen momento, encontraron la forma de reflejar su desempeño deportivo en sus ingresos.

