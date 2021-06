Por primera vez en su carrera, Coco Gauff alcanzó los cuartos de final de un Grand Slam y con 17 años y 86 días es la mujer más joven en meterse entre las ocho mejores de un ‘grande’ desde que lo logró la checa Nicole Vaidisova en Roland Garros en 2006, con 17 años y 44 días.

La sembrada número 24 en París avanzó al arrasar con marcador de 6-3, 6-1 a la sembrada número 25, Ons Jabeur, de Túnez, en 53 minutos. Tanto Gauff como Jabeur han sido campeonas de singles en el torneo juvenil de Roland Garros: la tunecina ganó la edición de 2011 y la estadounidense en 2018.

“Significa mucho para mí. He perdido en cuarta ronda un par de veces, así que se siente bien superar ese obstáculo. Hoy jugué, probablemente, mi mejor partido hasta ahora en el torneo”, dijo la figura juvenil.

Su pase a cuartos de final en el torneo de arcilla también la convirtió en la estadounidense más joven en alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam desde que Venus Williams lo hizo en 1997, mientras que la última estadounidense más joven en clasificarse hasta esta instancia en Roland Garros fue Jennifer Capriati en 1993.

Gauff, quien se posicionó bajo los reflectores de la disciplina apenas en 2019 al figurar en la cuarta ronda de Wimbledon y en la tercera del US Open, ahora es la última representante estadounidense, hombre o mujer, en el abierto francés tras la salida de Sofia Kenin y Sloane Stephens.

La tenista se ha sentido consistente en su nivel de juego en este abierto, en el que no ha sido necesario llevar sus encuentros a un tercer set.

“Siento que todos mis partidos han sido, no sé cómo decirlo, victorias sencillas, no como tres sets locos y esas cosas. He tenido muchos de esos en el pasado”.

Sin embargo, reconoció que no importa cuantas victorias acumule, siempre seguirá aprendiendo del juego en la arcilla y que no todas serán victorias sencillas en esta superficie, pues describió que es más lenta y da al oponente más tiempo de llegar a la pelota.

“Creo que la arcilla es probablemente la superficie en la que más puedes usar toda la cancha. Es importante que continúe mezclando mi forma de jugar para que mis oponentes no sepan realmente qué esperar”, añadió.

El jueves, Gauff se medirá a la checa Barbora Krejcikova por un lugar en la semifinal.

