Clásico Nacional, la continuación del invicto americanista

No hay Clásico del Apertura 2022 que se le haya negado al club América y ahora Chivas fue su víctima.

Está por terminar la temporada regular y las Águilas pueden respirar hondo al tener la mejor ofensiva con 36 goles en contra, ser líderes con 35 puntos y ver más cerca el sueño del título 14. El marcador 2-1 en el estadio Azteca permite que el equipo del técnico Fernando Ortiz presuma 11 juegos sin perder.

Henry Martín y Alejandro Zendejas fueron los killers de las Águilas, pero en realidad, el equipo pudo ampliar el marcador por la gran variedad de oportunidades que tuvieron y por un travesaño que impidió que sumaran al menos tres goles a la cuenta.

Martín tomó la primera oportunidad de anotación desde los once pasos, tras una falta de Luis Olivas. El seleccionado nacional tuvo doble celebración, marcó el 1-0 al minuto 2 y se ubicó (por el momento) como máximo goleador del certamen con 10 tantos. Mientras que Alejandro Zendejas, marcó el segundo gol al 51, para sumar a su cuenta cinco goles en lo que va del torneo. Durante el partido, Jonathan Rodríguez presionó a los rojiblancos desde la lateral, buscando la mancuerna con Diego Valdés.

“Es una sensación emotiva para todo el equipo. Lo más importante es mantener la intensidad y ahora va a depender de que estén al 100 para el partido contra Puebla. Cinco partidos en 15 días, con este ritmo no ha sido fácil”, expresó el 'Tano' Ortiz.

Esta jornada, las Chivas tuvieron que bajarse del sitio de honor como la mejor defensiva, pues con los dos goles en contra en el Clásico, acumularon 15 en números rojos.

Alexis Vega vivió al borde de la segunda tarjeta amarilla, es decir, obtuvo el primer cartón al minuto 23 al dar un manotazo al mediocampista Richard Sánchez, sin embargo, tuvo un gran chispazo sin celebración al minuto 47. El seleccionado nacional, que dijo durante la semana previa al partido, que deseaba que el Rebaño acabara con el invicto del América, asistió el gol de Cristian Calderón al 61'. Las Chivas se quedaron con 22 puntos y un jugador expulsado, pues cerca de un minuto antes del silbatazo final Fernando Beltrán vio la tarjeta roja y no podrán contar con él para el partido contra Cruz Azul.

"Sobre las tarjetas (amarilla y roja) Alexis Vega es un jugador importante y la expulsión de Beltrán la vi injusta. No sabemos por qué, Fernando es un chico que no encara y no creo que le haya dicho algo al árbitro (Adobai Escobedo), pero es la palabra del árbitro contra la de un jugador. En cuanto al partido, los jugadores vienen con demasiada carga. Considero que fue un partido parejo en cuestión de oportunidades”, comentó en conferencia el entrenador Ricardo Cadena.

marisol.rojas@eleconomista.mx

kg