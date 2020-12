Es todo o nada para Checo Pérez. En los planes del piloto mexicano no está el competir en una categoría del automovilismo diferente a la Fórmula 1 en 2021. Queda esperar la decisión final de Red Bull, que se dio plazo hasta el cierre de temporada para informar si elegirán a Pérez en su equipo el próximo año. De no hacerlo, tomará un año sabático, el que aprovechará para decidir lo que ocurrirá con su futuro en el deporte motor.

“Ahorita no tengo una categoría que me motive lo suficiente para comprometerme a hacerla. Si no es F1, quiero tomarme ese tiempo para mí, para ver qué quiero de mi vida profesional y personal. Tengo ya opciones para volver a F1 en 2022, entonces no sería problema. Lo principal es que lo haga, lo quiero hacer 100% convencido y hoy ninguna categoría me llama la atención”.

Aunque afirmó que también existe la posibilidad de formar parte de uno de los equipos más grandes de la F1 como piloto de reserva, indicó que tampoco le satisface completamente: “No estoy muy convencido de viajar a todas las carreras siendo reserva. Al final son 23 carreras, estar lejos de casa, lejos de mi familia todo el tiempo, sin correr, a estas alturas de mi carrera no lo tomaría, pero todavía está en discusión si puedo llegar a un acuerdo: que haga menos carreras. Todo eso, una vez que tenga más claridad en qué va a pasar en mi carrera, decidiré. También tengo ganas de tomarme ese año para ver qué quiero en mi vida en los próximos años”.

En caso de ejecutarse el año sabático y regresar en 2022, Pérez confía en que las nuevas normas de la F1, que entrarán en vigor en ese año, le permitan reintegrarse al automovilismo sin mayores dificultades y que su experiencia le permitirá estar listo aunque haya estado alejado de la pista durante dicho periodo de tiempo.

“No me afectaría mucho y con la experiencia que tengo, regresar a Fórmula 1 y en 100 o 200 vueltas que dé, voy a estar ya a mi nivel otra vez, eso no me preocupa, lo hemos visto con otros pilotos que se van y regresan al año siguiente. Ahora con el cambio de reglas todavía más porque todos vamos a empezar desde cero”.

Ante la pregunta sobre si sacrificaría su sueldo o se mudaría de residencia si esto fuera un requisito de Red Bull, el piloto dio una respuesta afirmativa: “Estoy dispuesto a todo. Quiero seguir en la F1, quiero continuar y seguir desarrollándome y no tengo ningún problema con ninguna de esas dos opciones”.

El anuncio de la separación de Racing Point Force India llegó en una de sus mejores temporadas, donde suma un podio (segundo lugar en el GP de Turquía) y donde al momento ocupa la quinta posición en el campeonato de pilotos, mientras que Racing Point marcha cuarto en el campeonato de constructores.

Tras una continuidad de 10 años corriendo en la Gran Carpa, el piloto reflexionó que al mirar atrás en su trayectoria se siente afortunado.

“Mucha gente me dice dentro de la F1 que he tenido mala suerte, que nunca he tenido un coche competitivo, que los coches que he tenido nunca han estado a la altura de mi talento, pero no lo veo así; me considero alguien muy afortunado, que ha podido hacer una carrera muy increíble, la que muy pocos pilotos han podido conseguir. A lo largo de estos 10 años he visto pilotos que están uno, dos o tres años y se van y nunca más vuelven. Yo he tenido 10 muy buenos años en donde he dado mi máximo esfuerzo, dedicación, entrega total y no ha quedado en mi. La gente sabe que no me estoy yendo por malo o por no dar resultados. Si sigo aquí es porque sé que puedo estar a la altura de los mejores pilotos del mundo y ganarles en igualdad de circunstancias”.

Temporada 2020 de Checo Pérez:

• 12/13 aportó puntos en 12 de 13 carreras que disputó esta temporada.

• 2do lugar en el GP de Turquía.

• 5to lugar en el campeonato de pilotos (a falta de dos carreras).

• 4to lugar en el campeonato de constructores (a falta de dos carreras).

