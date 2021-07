Sergio Pérez, en Austria, habló de lo que le ha permitido mejorar su nivel en su carrera en la Fórmula 1 y actualmente con Red Bull. Antes de 2021, era famoso por su capacidad para arrebatar podios (10 entre 2012 y 2020), como su sorprendente victoria en Sakhir 2020 con Racing Point.

“Creo que será muy bueno para mí tener un segundo fin de semana en un evento donde ya sé lo que tengo que hacer. Es diferente, y es como volver en tu segundo año con el coche y el equipo. Es una gran oportunidad para mí", remarcó.

Este fin de semana correrá exactamente en la misma pista, Red Bull Ring, que en el anterior, solo con condiciones climáticas más frías. Pérez espera que la situación no cambie mucho, aunque sí espera ver diferentes estrategias.

"Los compuestos más blandos y las temperaturas más frías se compensan mutuamente, así que puede que no veamos una diferencia tan grande. No será tan fácil como el fin pasado, definitivamente, hacer una sola parada. Así que espero que podamos tener una mejor carrera en ese sentido y una mezcla de coches entre dos y una parada, eso es siempre lo que hace muy interesante la carrera hasta la última vuelta", indicó.

Checo, que llegará este fin de semana en el GP de Austria a las 200 carreras en la Fórmula 1, dejó claro que aún tiene mucho por dar en la máxima categoría.

"Es sólo un recordatorio del tiempo que llevo en este deporte, porque uno tiende a olvidar cuánto tiempo lleva aquí y cuántas carreras, cuántos momentos y la parte de la vida que es este deporte. Es una parte tan grande de mi vida.

Recuerdo cuando llegué a 100 carreras y pensé que era un número muy grande. Pasan tan rápido. Es increíble mirar atrás y darse cuenta de la cantidad de carreras que he hecho. Pero lo mejor de todo es que todavía soy joven, sigo disfrutando tanto como en la primera. Estoy totalmente motivado. No diría que quiero hacer otras 200, pero sí que quiero continuar y, con suerte, sumar otras 100 más a mí cuenta".

“Sergio me da muchos consejos”: Yuki Tsunoda

El piloto japonés Yuki Tsunoda, de 21 años, representante del equipo AlphaTauri, no ha tenido buenos resultados, y ante ello se ha ayudado de los consejos del mexicano Sergio Pérez.

"No recibí ningún consejo directo de Pierre Gasly (coequipero), normalmente no hablamos de carreras, pero observo los datos, puedo ver también su enfoque con la cámara a bordo o la radio y sólo observo esas cosas para mejorar y me inspiro en él. Y si hay algo que pueda tomar, siempre lo tomo.

"Sergio me da muchos consejos. Después de Francia o Mónaco, cuando tuve un mal fin de semana, me mandó un mensaje con algunas palabras positivas para mí y consejos y eso me motiva. Así que estoy realmente agradecido a Sergio. Y sí, por supuesto a Max. Los cuatro pilotos en Red Bull tenemos una muy buena relación. Voy a seguir presionando para mejorar e inspirarme en ellos", agregó.

Tsunoda ha logrado nueve puntos en sus primeras ocho carreras en Fórmula 1, ocupando el décimo cuarto lugar en el mundial de pilotos y su escudería el quinto sitio en la tabla de constructores.

