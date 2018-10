El último festejo de la temporada Chica en la Monumental de Insurgentes integra a los jóvenes que destacaron en 71 novilladas por toda la República Mexicana, así el hidrocálido José María Hermosillo, el guanajuatense Francisco Martínez, y el mexiquense Sebastián Ibelles, habrán de lidiar bureles de la ganadería queretana de Barralva, propiedad de Luis Ángel y José Ramón Álvarez Bilbao.

Hermosillo abrirá plaza, su inclusión en la combinación la consiguió tras su triunfo en la segunda novillada de la México, su paso por varias plaza del interior y otro apéndice conseguido en la décima de la Temporada Chica.

Martínez por su parte, salió a hombros del Coso Grande el domingo pasado, fue el primero en lograrlo en esta campaña y platicó con El Economista al respecto:

“Fue un momento mágico, salir a hombros es un sueño cumplido y no me cambio por nadie. Del festejo final saldrán chispas pues mis alternantes vienen arreando fuerte y yo no me dejo. Mi tirada es ser el novillero número uno de México y por eso voy a salir a darlo todo, no sabía que soy el primer sanmiguelense en salir por la Puerta Grande pero lo que busco es ser el primero en la historia del toreo”, dijo.

En cuanto a Ibelles, se ‘colgó’ del cartel luego de alzarse como máximo triunfador en la plaza Los Azulejos de Atizapán, sus buenas actuaciones en La Florecita de Satélite y Arroyo, y por supuesto los apéndices cortados en la plaza México y la Monumental de Monterrey a lo que mencionó:

“Tengo que salir a por todas, la gente nos está exigiendo mucho y tenemos que demostrar el porqué de que estemos aquí. Estar toreando y en el campo te da sitio pero lo demás depende de ti, de las ganas que le pongas y el hambre que tengas de querer ser alguien en esta profesión”, reflexionó.

En cuanto a la combinación el torero del Estado de México dijo: “Yo creo que no nos vamos a dejar nada, mis alternantes ya demostraron que quieren ser alguien en la profesión y yo también, entonces pienso que al igual que yo van a salir a darlo todo y por mi parte voy a repetir el triunfo, a demostrar que quiero ser figura del toreo y a ganarles las palmas a mis compañeros”, sentenció.

Continúa el canje del Derecho de Apartado

El canje y renovación del Derecho de Apartado para la Temporada Grande 2018-2019 continúa hasta el sábado 27 de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas.

Prometedora combinación en Pachuca

Los organizadores de la Feria San Francisco 2018 en su parte taurina, anunciaron para el segundo festejo este sábado en punto de las 4:30 de la tarde, a Ernesto Javier Calita, Antonio Lomelín y Leo Valadez, quienes habrán de lidiar un encierro de la ganadería guanajuatense de Begoña, propiedad de Alberto Bailléres.

El Matador capitalino, Ernesto Javier Calita, se dijo contento por: “Anunciarse en una feria de la importancia de la de Pachuca es para estar feliz, ahora que estoy en mí momento, en una tercia importante, con la prensa pendiente y las empresas apostando por nosotros tengo que aprovechar esa tarde que me puede abrir las puertas y esperar ese porvenir por el que he estado luchando”, aseveró.

Por su parte, el local Antonio Lomelín manifestó: “La oportunidad de estar en esta gran plaza me deja muy satisfecho, ojalá rueden bien las cosas y todos salgamos contentos al término del festejo”, finalizó.